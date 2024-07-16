鬆餅店長強拉猥褻！少女崩潰「手很髒」摳到流血：摸起來像門把

▲少女懵懂無知遭鬆餅店長猥褻，事後崩潰「手很髒」留下陰影，不停洗手、摳手。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣某鬆餅店長阿全（化名）去年4月向上門消費的國中少女要LINE，問對方要不要「色聊」，隔天遭對方母親上門警告。怎料他見少女母親先行離去，竟強拉獨自留在店內的少女觸摸生殖器，讓少女崩潰留下陰影，甚至出現不斷洗手、摳手到流血等舉動。地院審理後，本月依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑3年8個月，全案仍可上訴。

根據判決書，阿全去年4月12日見少女穿著國中制服到鬆餅店來消費，以交友名義交請對方加入LINE好友，隨後詢問「要不要色聊」、「要不要看肉棒」。少女懵懵懂懂，無法理解阿宏語意，甚至誤以為「肉棒」是一種食物，因此向母親詢問。

少女母親看完火冒三丈，隔天上門警告阿全勿再有不當聯繫。怎料阿全當下假意允諾，後見少女母親先行離去、獨留少女在店內，竟突然拉開圍裙，強拉少女左手觸碰生殖器。少女嚇壞，跑回家向母親哭訴，更在同年5月1日觀看防治性侵害宣導影片時落淚。

阿全辯稱，鬆餅店是整排透明窗戶，也有透明落地大門，案發時段人車往來頻繁，路人都能從外見到店內情況。他質疑，少女對他是隔著褲子、打開圍裙等細節供述不一，倘若真的有被強迫觸摸生殖器，少女母親得知後怎會沒有任何積極作為，甚至直到半個月後班導師詢問才通報？

少女在偵查時表示，「他（被告）掀開圍裙後突然抓住我的左手，去抓他的下面，有一個東西從他拉鍊那邊露出來，我不能確定他的褲子是不是有拉鍊，我就直接摸到肉，是熱熱的，摸起來像門把，我那時候愣住了，嚇到縮回手，那位叔叔跟我說：我給你摸那個東西你不要跟別人說喔…」

宜蘭地院認為，被害少女對性事或男性生殖器毫無知悉，若非親身經歷觸摸被告露出生殖器，焉能具體描述是「熱熱的，摸起來像門把」？此外，少女母親、胞妹、學校師長均證稱，少女事後常常因緊張焦慮不停摳手直至流血，還會說自己「手很髒」，出現手抖與頻繁洗手行為，甚至想到案發過程就哭泣。

法官審酌，少女身心受創，證詞與證人們供述相符，被告犯案時當必選擇店內較為隱蔽之死角或位置，且犯行時間不長，又有圍裙可遮蔽，所以即便其經營店面空間與外部環境公開透明，也難為被告有利之認定，審酌被告有公然猥褻、強制猥褻等前科，竟不知悔改，且犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，難認有悔意，因此本月依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判刑3年8個月。