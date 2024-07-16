進口非洲動物被指灌水1.2億賺差價　三立前主播背信一審宣判無罪

▲三立新聞前總編輯李天怡（中）被控，受託為三立董事長張榮華投資的頑皮世界進口非洲動物涉嫌背信。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

三立電視《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，被控2020年間，受託為三立電視董事長張榮華私人投資的「頑皮世界」進口非洲野生動物，卻浮報台幣約1.2億餘元賺差價、涉犯背信罪嫌，台北地院審結，今（16日）宣判3人均無罪，可上訴。

目前轉任旅遊業的李天怡，歷次出庭均否認當年受頑皮世界、高明慧或張榮華「委任」買非洲動物，強調自身專業是新聞工作，僅替長官牽線介紹，對於進口非洲動物的數量、價格等重要事項，她毫無決策權力、「我連對話的窗口都不算」，只有張榮華才能拍板。

張榮華出庭作證與李天怡對質，2人庭內座位相距不到3公尺、眼神毫無交流。張反覆重申很信任李天怡，說李天怡任職三立新聞21年，主持《消失的國界》13年、做了600多集深度專題報導，在全球台商圈有很深的人脈，他拔擢李天怡擔任三立新聞總編輯、帶領500多人。

張榮華指稱，買非洲動物這件事，他從沒直接對李天怡下指令，都由高明慧轉達，僅要求一定要殺價、殺到最低價，他若知與頑皮世界簽約的亞太印象公司，是簽約前幾天臨時成立，他就不會同意，且簽約後遲遲看不到合法進口動物文件，「連1張紙都沒有」，他開始起疑。

▲三立電視董事長張榮華（中）曾出庭作證，指述三立新聞前總編輯李天怡涉嫌背信。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指對話紀錄顯示，現任三立新聞總經理高明慧當年可直接跟亞太印象殺價，卻嫌累而放棄，張榮華聲稱不知情，但強調李天怡「同意接受頑皮世界委託」、和郭人杰3人違背受委託任務，以致動物「1隻都沒進口」。

本案源於2020年間，時任三立電視總經理張榮華，個人入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，張指示時任三立新聞資深女副總兼頑皮世界董事高明慧，盡快進口非洲野生動物、開發親子遊樂商機，但頑皮世界欠缺相關能力，高女一籌莫展。

現年51歲的李天怡曾任三立新聞主播，因主持《消失的國界》走訪世界各地，累積很多國際人脈。高明慧和李天怡有私交，請李天怡代尋動物商，李天怡經採訪認識的李吳達牽線，接觸南非約翰尼斯堡台裔律師兼當地議員孫耀亨，孫答應幫找當地動物商。

檢方起訴指稱，李天怡於2020年5月初、允諾依高明慧指示儘速辦妥引進非洲野生動物事宜，「此時，李天怡已成為頑皮世界與動物廠商之間專門聯絡窗口，係受頑皮世界公司委任而處理事務之人」。

起訴指出，李天怡倚仗獨佔報價資訊優勢，與郭人杰、李吳達和孫耀亨共謀將採購107隻動物、共152萬9500美元的總價，浮報3倍到5倍單價，例如長頸鹿每隻從1.2萬美元抬價為5.4萬美元，斑馬每隻3500美元增加到1.4萬美元，總價飆漲成546萬1000美元，約台幣1.7億元。

李天怡隱身幕後，由郭人杰3人掛名成立境外公司「亞太印象」、各持股約1/3，頑皮世界接受報價，2020年7月與亞太印象簽約，至2021年3月預付貨款390萬1350美元，外加空運費用89萬5993美元，共約台幣1.5億元。

檢方認定李天怡4人涉浮報393萬1500美元貨款、折合台幣1.2億餘元，包含頑皮世界已超付的237萬1850美元，亞太印象於2021年3月首度股東分潤共80萬美元，李天怡與丈夫郭人杰實領25萬餘美元，折合台幣約777萬元。

頑皮世界當時已取得農委會（今農業部）核准長頸鹿等多種動物輸入許可，但被動保團體關切，頑皮世界2021年8月終止合約放棄進口非洲動物計畫。

但張榮華、高明慧後來發現李天怡插股亞太印象公司，因此以頑皮世界名義，主張全案是自導自演的「國際詐騙案」、李天怡4人根本沒實際購買合約所列動物，卻臨時捕捉動物當成「臨時演員」作假。

檢方起訴李天怡、郭人杰與李吳達浮報價格涉犯背信罪嫌，但認定亞太印象已購買非洲動物、處理空運事宜並支付71萬餘美元相關費用，合約書經南非當地律師與南非最高法院公證，高明慧2021年更帶隊到當地驗貨與會見相關負責人，因此將李天怡3人所涉詐欺、洗錢罪嫌都不起訴處分，並通緝未到案的孫耀亨。