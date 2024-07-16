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社會 社會焦點 保障人權

進口非洲動物被指灌水1.2億賺差價　三立前主播背信一審宣判無罪

▲▼三立新聞前總編輯李天怡被控受託為頑皮世界購買進口非洲動物涉嫌背信，2日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲三立新聞前總編輯李天怡（中）被控，受託為三立董事長張榮華投資的頑皮世界進口非洲動物涉嫌背信。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

三立電視《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，被控2020年間，受託為三立電視董事長張榮華私人投資的「頑皮世界」進口非洲野生動物，卻浮報台幣約1.2億餘元賺差價、涉犯背信罪嫌，台北地院審結，今（16日）宣判3人均無罪，可上訴。

目前轉任旅遊業的李天怡，歷次出庭均否認當年受頑皮世界、高明慧或張榮華「委任」買非洲動物，強調自身專業是新聞工作，僅替長官牽線介紹，對於進口非洲動物的數量、價格等重要事項，她毫無決策權力、「我連對話的窗口都不算」，只有張榮華才能拍板。

張榮華出庭作證與李天怡對質，2人庭內座位相距不到3公尺、眼神毫無交流。張反覆重申很信任李天怡，說李天怡任職三立新聞21年，主持《消失的國界》13年、做了600多集深度專題報導，在全球台商圈有很深的人脈，他拔擢李天怡擔任三立新聞總編輯、帶領500多人。

張榮華指稱，買非洲動物這件事，他從沒直接對李天怡下指令，都由高明慧轉達，僅要求一定要殺價、殺到最低價，他若知與頑皮世界簽約的亞太印象公司，是簽約前幾天臨時成立，他就不會同意，且簽約後遲遲看不到合法進口動物文件，「連1張紙都沒有」，他開始起疑。

▲▼三立電視董事長張榮華2日到台北地院作證，指述三立新聞前總編輯李天怡涉嫌背信。（圖／記者黃哲民攝）

▲三立電視董事長張榮華（中）曾出庭作證，指述三立新聞前總編輯李天怡涉嫌背信。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指對話紀錄顯示，現任三立新聞總經理高明慧當年可直接跟亞太印象殺價，卻嫌累而放棄，張榮華聲稱不知情，但強調李天怡「同意接受頑皮世界委託」、和郭人杰3人違背受委託任務，以致動物「1隻都沒進口」。

本案源於2020年間，時任三立電視總經理張榮華，個人入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，張指示時任三立新聞資深女副總兼頑皮世界董事高明慧，盡快進口非洲野生動物、開發親子遊樂商機，但頑皮世界欠缺相關能力，高女一籌莫展。

現年51歲的李天怡曾任三立新聞主播，因主持《消失的國界》走訪世界各地，累積很多國際人脈。高明慧和李天怡有私交，請李天怡代尋動物商，李天怡經採訪認識的李吳達牽線，接觸南非約翰尼斯堡台裔律師兼當地議員孫耀亨，孫答應幫找當地動物商。

檢方起訴指稱，李天怡於2020年5月初、允諾依高明慧指示儘速辦妥引進非洲野生動物事宜，「此時，李天怡已成為頑皮世界與動物廠商之間專門聯絡窗口，係受頑皮世界公司委任而處理事務之人」。

起訴指出，李天怡倚仗獨佔報價資訊優勢，與郭人杰、李吳達和孫耀亨共謀將採購107隻動物、共152萬9500美元的總價，浮報3倍到5倍單價，例如長頸鹿每隻從1.2萬美元抬價為5.4萬美元，斑馬每隻3500美元增加到1.4萬美元，總價飆漲成546萬1000美元，約台幣1.7億元。

李天怡隱身幕後，由郭人杰3人掛名成立境外公司「亞太印象」、各持股約1/3，頑皮世界接受報價，2020年7月與亞太印象簽約，至2021年3月預付貨款390萬1350美元，外加空運費用89萬5993美元，共約台幣1.5億元。

檢方認定李天怡4人涉浮報393萬1500美元貨款、折合台幣1.2億餘元，包含頑皮世界已超付的237萬1850美元，亞太印象於2021年3月首度股東分潤共80萬美元，李天怡與丈夫郭人杰實領25萬餘美元，折合台幣約777萬元。

頑皮世界當時已取得農委會（今農業部）核准長頸鹿等多種動物輸入許可，但被動保團體關切，頑皮世界2021年8月終止合約放棄進口非洲動物計畫。

但張榮華、高明慧後來發現李天怡插股亞太印象公司，因此以頑皮世界名義，主張全案是自導自演的「國際詐騙案」、李天怡4人根本沒實際購買合約所列動物，卻臨時捕捉動物當成「臨時演員」作假。

檢方起訴李天怡、郭人杰與李吳達浮報價格涉犯背信罪嫌，但認定亞太印象已購買非洲動物、處理空運事宜並支付71萬餘美元相關費用，合約書經南非當地律師與南非最高法院公證，高明慧2021年更帶隊到當地驗貨與會見相關負責人，因此將李天怡3人所涉詐欺、洗錢罪嫌都不起訴處分，並通緝未到案的孫耀亨。

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