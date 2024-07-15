鬧事男｢火影跑｣拿苦無逼近！下秒遭3槍擊斃　開槍警下場出爐

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記者趙蔡州／綜合報導

日本動漫《火影忍者》風靡全球，在世界各地擁有許多粉絲，許多人還會模仿劇中角色的服裝或動作。美國威斯康辛州有一名男子日前開車闖禍後，在警方趕到現場並命令他趴下時，他完全不理會警方命令，還一邊拿著類似「苦無」的匕首，一邊做出「火影跑」衝向員警，最終遭2名員警開槍擊斃。

根據美媒The Post-Crescent報導，事件發生在2024年4月12日下午6點多，一名居住在威斯康辛州的22歲男子尼爾森（William Jae Kil Nelson）開車在當地一處健身房停車場連續衝撞多車，事後又拿出「苦無」威脅、嗆聲上前質問的受害車主，受害車主不滿打電話報警。

警局收到消息後，立刻派遣資深警官布魯克斯（Ellis Brooks）、年輕警員耶克（Noah Yeck）前往處理，2人趕到後看見尼爾森正在馬路上遊蕩，隨即拔出手槍並多次喝令尼爾森趴下，但尼爾森完全不理會命令，只是一言不發並拿著「苦無」一步一步地朝2人靠近。

▲尼爾森「火影跑」快速迫近，遭員警3槍擊斃。（圖／翻攝自Police Welkom）

布魯克斯看見尼爾森的舉動後，趕緊下令耶克拿出電擊槍準備，幾秒後尼爾森突然做出「火影跑」的姿勢快速衝上前，緊急時刻耶克的電擊槍卻發生故障，他只好朝尼爾森連續擊發3槍，尼爾森當場中彈倒在地上沒了動靜，他見狀立刻上前給予初步急救，同時呼叫救護車到場支援，但尼爾森被送醫後仍傷重不治。

布魯克斯是一名擁有10年以上執法經驗的資深警官，耶克則擁有1年半的執法經驗，事件發生後2人被警局要求休假，並接受使用致命武力的相關調查，釐清2人開槍導致尼爾森死亡的情況是否合理，經過大約2個多月的調查後，威州司法部刑事調查科認定2人開槍合理且正當，不會面臨任何指控。