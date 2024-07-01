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社會 社會焦點 保障人權

汐止街頭暗夜大亂鬥！14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路、汐萬路口6月30日0時51分發生群眾鬥毆事件，雙方在路旁大打出手，甚至持球棒砸毀對方轎車擋風玻璃和板金，並追打圍毆被害民眾，轄區汐止所警方獲報後出動快打部隊，發動14名包含派出所及偵查隊刑警到場維安，警員到場看歹徒持械逞凶不可控制，立刻對空鳴槍喝令雙方趴下，共逮捕雙方共14人到案，訊後依妨害秩序罪嫌送辦。

▲30日凌晨汐止惡少14人當街惡鬥，汐止警方開槍壓制場面依法究辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲30日凌晨汐止惡少14人當街惡鬥，汐止警方開槍壓制場面依法究辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方調查，雙方因其中一方陣營因追債、認錯對方打錯人，導致謝姓男子（19歲）被打傷，謝男友人吳女（21歲）帶著許、林、陳男及受傷謝男到場持球棒砸毀對方自小客車擋風玻璃，並追趕打錯人的敵方，後來雙方跑到到大同路2段312巷、共10多人大打出手，所幸警方及時開槍制止，並逮捕聚眾動手的男女到案。

▲30日凌晨汐止惡少14人當街惡鬥，汐止警方開槍壓制場面依法究辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場將逮捕9人全數帶返汐止派出所製作筆錄，被追打逃離現場的另陣營成員黃男等5人於事後循線查緝到案，全案後續將依刑法妨害秩序罪函送地檢署偵辦。至於雙方衝突起因係因追討債務打錯人，還是感情糾紛爭風吃醋，仍待深入追查釐清。

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