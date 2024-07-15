中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

▲中俄關係友好。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社台北15日電

日媒報導，中國海關總署統計顯示，中國今年上半年對俄羅斯出口額較去年同期下滑0.8%，降至516億美元（約新台幣1.68兆元），是自2020年上半年至今4年來，中國對俄出口依半年計算首次出現負成長。分析指出，這是擔心美國的制裁所致。

日經中文網今天報導，上述數字來自中國海關總署日前公布、並以美元計算的貿易統計數字。

報導指出，俄羅斯雖是中國的友好國家，但有分析認為，由於擔心美國對幫助俄羅斯逃避制裁的第三國金融機構實施制裁，導致交易量（相關金融及貿易結算）萎縮，像是一些中國金融機構已經停止與俄羅斯的結算。

同時，在中國從事出口業務的外資企業，也有可能遵照總公司所在國對制裁俄羅斯的態度，抑制對俄出口。

報導指出，中國上一次半年期對俄出口衰退，是在2020年上半年，較前一年同期出現了5.5%的負成長。但當時COVID-19疫情蔓延導致物流停滯，且中國經濟也因疫情陷入低迷。

報導提到，若觀察單月的中國對俄出口，俄羅斯入侵烏克蘭後的2022年4月，出口額較前一年同期大減26%，同年5、6月仍維持負成長。但同年7月起，中國對俄出口就恢復到與俄羅斯入侵烏克蘭前相同的2至3成增幅，直到今年2月。

今年3月起，中國對俄出口額再度陷入負成長，直到6月才轉小幅成長。從產品種類來看，鋁和鋼材的減少受到注意。

雖然中國對俄羅斯的直接出口有所減少，但也有觀點認為，經由第三國向俄羅斯出口的「迂迴出口」貿易正在被推進中。