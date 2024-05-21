被控「制裁害墜機」！　美反嗆：是伊朗決定在壞天氣開45年老飛機

▲ 萊希及外長阿卜杜拉希揚等人搭乘的直升機墜毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日墜機罹難，官方稱事故原因為技術故障，前官員指控美國制裁導致悲劇發生。美國對此則反嗆，是伊朗決定在惡劣天氣下駕駛機齡老舊的直升機，應該對此負責。

據伊朗官媒，萊希當時搭乘的直升機為美製「貝爾212型」（Bell 212），為越戰時常見的UH-1N「雙休伊」軍用直升機的民用版本，在全球被多國政府及民間廣泛利用。

▲▼ 直升機幾乎燒毀，據稱罹難者遺體面目全非。（圖／路透）

綜合外媒報導，專家稱這架飛機過去在美軍服役，實際上機齡非常久，且因伊朗已被美國制裁40餘年，這些老式美製直升機很難取得備用零件。

伊朗前外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）20日接受國家電視台訪問時直言，「悲劇背後的罪魁禍首之一是美國，因其制裁禁止伊朗採購重要零件」，指控美方損害伊朗使用現代航空設施的權利，暗示華府涉入這起空難，導致萊希及隨行團隊喪生。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對此則在記者會上強調，不會為制裁道歉，「伊朗政府利用其飛機運輸支持恐怖主義的設備，因此我們將繼續全面執行制裁」，「決定在惡劣天氣條件下駕駛一架機齡45年的直升機，是伊朗的責任」，而非其他任何國家。