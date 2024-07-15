植物診療師法三讀　估10年3000名、最快明年國考

▲植物診療師法三讀。（圖／翻攝國會直播）

記者皮心瑀／台北報導

「植物診療師法草案」15日終在立法院三讀，台灣成為全球首位制定植物診療師專法的國家。條文明定植物診療師將透過國家考試方式選才，每年由地方政府依需求提報名額。根據農業部規劃，預計員額1年300人、10年3000人。

為因應氣候變遷，農民植物病蟲害防治面臨挑戰，需要專業人員協助農民控管病蟲害、降低生產成本、保障農產食安，農業部推動植物醫師制度，但「醫師」一詞引發醫師團體不滿，最終調整為「診療師」，行政院則於6月21日提出「植物診療師法」草案送往立法院審議，經經濟委員會逐條審查並部分條文修正後，今順利三讀。

根據條文內容，經植物診療師考試及格，並領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。領有植物診療師證書者，得執行植物有害生物之診斷及鑑定、植物特定有害生物之監測及調查、植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用之指導及推廣、植物生理障礙之診斷及治療業務，且得執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害之診斷書 、防治意見書及相關植物健康證明文件之簽證。

農業部長陳駿季受訪時曾指出，「植物診療師法」三讀後，預估最快明年初招考，員額1年300人、10年3000人，至於薪資，會考量植物診療師必須在田間協助農民的辛勞，薪水設計會更仔細評估，根據當時相關數據進行分析，而公費制度目前則沒有此規劃，但未來將與學校合作開設公費專班，目前各大學相關系所都有意願成立相關學程，協助學生取得應考資格。