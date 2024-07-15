國軍儀隊撤出中正紀念堂　林宜瑾：實在等太久了！

▲林宜瑾。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國軍儀隊表演14日下午5時3分正式撤出中正紀念堂大廳，15日訓練展示首度移至「民主大道」前方。民進黨立委林宜瑾直言，拒絕再對獨裁者做個人崇拜，這是她以及所有支持民主深化國人共同倡議多時的議題，終於在今天獲得實踐，「這樣的小小改變，我們實在等太久了！」

林宜瑾表示，回首來時路，有多少台灣人在反威權、抗獨裁的崎嶇與坎坷旅程中揮汗前行，前人的每一道腳印，都在向我們揭示一幅團結於民主、自由與社會正義等價值引領下的獨立國家圖像。一切尚待開拓，大家必須加倍努力。

林宜瑾也提到，今天同時也是解嚴紀念日。解嚴並無法跟民主劃上等號，只要威權幽靈還在台灣上空盤旋，迫害與禁忌就不會停止。1987年，是個仍有黑名單的年代，許多追求自由、民主的台灣人被迫流亡海外，日夜對故鄉思念；1987年，是個言論仍須受審查的年代，一篇文章就可以成為涉嫌叛亂的罪狀。

林宜瑾認為，如果要說解嚴有什麼象徵性意義，那就是民主與自由不是來自獨裁者的垂憐，而是人民用血汗一點一滴開創出來的結果。解嚴絕對不是民主的保證，如果後續不是許許多多的台灣人群起衝撞，將無法突破獨裁政權的全方位網羅。

林宜瑾指出，台灣是個年輕且持續遭受獨裁政權威脅的民主國家，過去箝制台灣的是蔣家黨國，如今無所不用其極要中斷台灣民主的，是習近平的極權中國，以及不斷扯台灣國安後腿，毫無理由就對國安法案一擋再擋的政治買辦。民主不僅得來不易，而且捍衛民主的生活方式同樣不簡單，這是當代台灣人所面臨的嚴肅課題，「接下來就是我們的事了！」