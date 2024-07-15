蕭美琴PO「香菜全餐」支持者崩潰！　「妳跟蔡英文太讓我失望了」

▲副總統蕭美琴在社群媒體貼出香菜全餐，再次引起兩派網友的論戰。（圖／蕭美琴Threads）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴15日在社群媒體Threads上分享香菜奶油菠蘿、香菜髒髒包和香菜魔人汁的「香菜全餐」。不過，此篇貼文馬上讓「不吃香菜」的網友崩潰留言，「香菜我真的不行」、「妳和小英前總統都太讓我失望了」、「果然是香菜英文的摯友」、「民進黨即將掀起一場香菜風暴」等。

蕭美琴4月在跑行程時，獲得草仔粿茶飲跟「香菜魔人」，本來開心在車上拿手機拍照，但不小心打翻了香菜汁，讓她當時所穿的米白色褲子染上一層綠色，只好趕緊去附近熟悉的服飾店採購褲子，才能繼續跑行程。

蕭美琴今日在社群平台Threads上分享午餐，分別是香菜奶油菠蘿、香菜髒髒包和香菜魔人汁，表示「喝到也吃到了，讓人滿足的午餐」。不過，此舉馬上引起一群「不吃香菜」的網友崩潰，網友紛紛留言指出，「民進黨即將掀起一場香菜風暴」、「謝謝咪琴推薦，香菜先pass」、「可怕的交給戰貓處理了」、「妳和小英前總統都太讓我失望了」。

不過，同樣也有香菜愛好的網友興奮地表示，「香菜控+1」、「香菜！這我完全可以耶」、「好豐盛的香菜讚」。蕭美琴的香菜午餐貼文，再次掀起兩派網友論戰。