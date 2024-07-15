觀光署辦8場「旅館業中階經理人」訓練課　即起開放報名　

▲觀光署舉辦旅館業中階經理人訓練課程，提升產業軟實力。（資料示意圖／台北凱撒大飯店提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升觀光業軟實力，以及旅館產業中高階人員技能與知識，觀光署自8月中旬起，將在北、中、南、東4地辦理8場中階經理人訓練課程，即起開放報名，觀光署表示，現階段旅客在乎的不再只是CP值，更在乎VP值。

觀光署8月中旬起將舉辦8場中階經理人訓練課程，內容包含「旅館環境與服務發展趨勢」、「人員管理與團隊溝通」、「友善服務品質及環境優化」、「旅館行銷及營運價值提升」，「顧客關係管理」與「旅館經營個案研討」等6大主題，並於即日起開放各梯次報名。

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交通部觀光署表示，現階段旅客在乎的不再只是CP值，更在乎VP值(value-performance ratio性能價值比)，這次培訓課程重點在於協助旅館創造價值感體驗，特別邀請產、學界資深人員，規劃2日14小時跨領域課程。

訓練課程首度與台灣旅遊交流協會合作，除安排講師課堂授課，也規劃實地參訪旅館經營管理，並加入顧客關係到團隊溝通課程，幫助產業育才、攬才及留才，讓中階幹部能從各個角度了解新世代員工的想法和管理方式，提升留職率、強化旅宿業者的軟實力，讓更多人願意投入旅宿業，提升顧客回流率，並透過服務品質、數位優化、創新管理及永續經營等主題，帶領業者掌握國際趨勢。

觀光署表示，期望產業領導階層能透過相關課程交流產業發展趨勢及成功經驗，讓旅館不再只是睡覺的地方，而是可經由入住過程豐富旅遊經驗的場域。將旅館作為觀光發展的中心，進行全方位的提升，再將這樣的服務堅持和精神擴散至鄰近的景點和相關的服務人員，讓台灣觀光產業服務品質升級。