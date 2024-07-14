網紅無照帶團擬重罰200萬　觀光署修法「妨礙綠蠵龜產卵」也要罰

▲觀光署修法擬針對無照帶團的裁罰上限提高至200萬元，以遏阻非法行為。（圖／桃機公司）

記者蔡亞樺／台北報導

屢有網紅、Youtuber打出「達人帶路」名義，無照帶團旅遊的情形，觀光署修正「發展觀光條例部分條文」，擬將罰鍰上限50萬元提高至200萬元，並納管海域生態保育的違規行，包括SUP立槳放置沙灘影響綠蠵龜產卵，最高處以30萬元，觀光署表示，該修正草案已經預告，下半年送立法院審查。

整頓觀光亂象與旅遊市場秩序，觀光署上個月預告「發展觀光條例部分條文修正草案」，一共增刪調整26項條文，包括提高違法及違規經營觀光業務者或從事活動者的罰鍰，並簡化觀光審查流程、觀光會報法制化等。

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今年春節發生年代旅遊丟包旅客，「發展觀光條例」上限只罰到50萬元。該修正草案將觀光產業對公益有重大影響違規罰鍰上限，提高至100萬元，同時增訂受停止營業處分仍繼續營業的處罰上限，從50萬元提高200萬元。

鑑於網紅無照帶團亂象叢生，該修正草案也將未領取營業執照而經營觀光旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業務者，處罰上限也從50萬提高至200萬元。另考量非法經營的旅宿對消費者住宿安全及權益有嚴重影響，裁罰上限從50萬元提高為200萬元。

觀光署表示，近年發現部分個人或網紅從事旅行社業務，從事旅行業務，必須要有觀光署核准相關執照，但這些人沒有旅行社執照，卻帶著消費者去玩，萬一旅途有狀況是無法處理，甚至是沒有保險，出問題就沒保障，消費者面臨風險，因此透過修法提高罰鍰，遏阻非法行為。

為維護生態保育並加強管制違規行為，如在小琉球沙灘經營並置放立式划槳，恐影響綠蠵龜產卵及遊憩品質，該修正草案特別納入條文正式納管並提高裁罰金額，從原本1萬至5萬元罰鍰，提高至2萬至30萬元。

觀光署表示，近年來旅遊趨勢大有改變，為落實觀光立國、營造友善環境，調整法規，該修正草案將預告至8月19日，之後將送至行政院及立法院審查，審查通過將可施行，但施行期程仍未定。