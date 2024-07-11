台灣仲夏節7大「呷冰呷涼」活動一次看　觀光署推集章抽獎

▲2024台灣仲夏節的「仲夏巡迴車」規劃一系列活動 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

夏日炎炎，觀光署所屬管理處及各地方政府策畫「2024台灣仲夏節」，推出7大呷冰呷涼系列活動，即起至9月底在不同縣市舉行，活動期間蒐集「仲夏巡迴車」專屬紀念章、微笑南灣十大展館主章樣及國家風景區管理處特色章樣，就可獲得抽獎機會。

觀光署表示，「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，囊括粽香話龍舟、夏至235、來呷茶咖冰、台灣美食展及鐵道旅遊趣等5大活動主軸，今年特別將茶飲、咖啡及冰品集結成「來呷茶咖冰」主題，透過觀光署所屬管理處及各地方政府響應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署彙整各式夏季清涼活動，「Fun遊高屏∙清涼呷冰」自即日起至9月30日，觀光署所屬茂林管理處以產業跨界結盟型態，透過通路、旅遊、美食、餐飲及冰品的結合，只要按讚打卡就可以獲得限量枝仔冰。

「夏日山車祭」7月27日在關子嶺溫泉區舉辦，觀光署西拉雅管理處將以山車拉行及祈福儀式，結合冰品及啤酒辦理行銷活動、街頭藝人演出及周邊行銷推廣，熱鬧滾滾。

「呷涼節」自即日起至8月31日在觀光署所屬參山管理處遊客中心（包含南庄遊客中心、獅山遊客中心、谷關遊客中心、梨山遊客中心、八卦山遊客中心及松柏嶺遊客中心）推出特色冰品，只要在遊客中心依指定方式完成跳舞，按讚打卡免費享用限量冰品。

▲2024台灣仲夏節的「仲夏巡迴車」規劃一系列活動 。（圖／觀光署提供）

「魅力茶薰·六感饗宴」7月20日在台北車站多功能展演區由觀光署參山管理處於現場安排茶藝表演、品茶體驗，以及轄區內特色產業及觀光圈業者參與，展示優質產品及美食活動。

「大稻埕夏日節」7月17日至8月10日有煙火秀搭配音樂展演、遊船體驗、夏日美食飲品，一起體驗台北舊城的在地風華。

「台中國際糕豐會」8月10日登場，著重台中市午茶觀光相關活動，結合糕餅品牌、店家及旅宿業，開發午茶商品與體驗，深化台中午茶品牌，提供豐富的觀光體驗。

「屏東涼夏季」於7月13日、14日，以「台味復古」為主題，邀請多攤在地冰品店家融入屏東在地特產參與活動，呷冰透清涼。

觀光署表示，只要在活動期間蒐集「仲夏巡迴車」專屬紀念章、微笑南灣十大展館主章樣（任一枚）及國家風景區管理處特色章樣（任一枚）可獲得抽獎機會，抽出限量百夫長旅行箱等好禮。相關活動可至台灣仲夏節活動網頁查詢。