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26家旅行社廢照解散！觀光署公布最新名單　出遊4大提醒

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲觀光署公布26家旅行社遭廢照、申請解散，包含春節期間丟包旅客的美加國際旅行社(年代旅遊)。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假旅遊旺季到來，觀光署今（10日）公布今年1月1日至7月2日期間的旅行業營運狀況，包括美加國際旅行社（年代旅遊）等6家旅行業廢止執照、20家旅行社依法申請解散，觀光署發布4大注意事項，提醒消費者留意。

廢止旅行業執照6家：
(一)美加國際（台北市，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金）。
(二)有錢真好（新北市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上）。
(三)哈樂（台北市，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還之旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金）。
(四)威翔（彰化縣，旅行業保證金經強制執行且解款在案，未依規定補繳旅行業保證金）。
(五)和撒那（新竹縣，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還的旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金）。
(六)麗群(台南市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上)。

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▲▼觀光署公布26家旅行社廢照、申請解散名單。（圖／觀光署提供）

▲26家旅行社廢照、申請解散名單。（圖／觀光署提供）

依法申請解散20家，宇晴（澎湖縣）、三友（南投縣）、上選（台北市）、正泰（台北市）、環臺（台北市）、奇歐（彰化縣）、人人人力（雲林縣）、綠島蘭嶼（台東縣）、五七八三（高雄市）、六月（澎湖縣）、易票通旅遊網（台北市）、星錡（台北市）、樟宜首（台北市）、南北通（台中市）、智慧遊（新竹縣）、中信（台北市）、豐穗四季（台北市）、好奇（嘉義市）、台揚國際（台中市）、六順（台北市）。

觀光署表示，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況。

觀光署表示，選購國外旅遊產品或出國前，宜至外交部領事事務局及陸委會網站查詢相關旅遊警示，考量是否前往並注意自身安全。為防範非洲豬瘟疫情傳入，應避免前往畜牧場及與畜牧相關人員接觸，亦不得攜帶動植物或其產品入境。

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26家旅行社廢照解散！　最新名單曝

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