獨／不只鎖法官車！狂男還對ATM潑豬油　可憐母為32歲兒領錢和解

▲北市潘姓男子屢屢犯下毀棄損壞案，甚至到士林法院持鐵鍊鎖法官車輛。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院日前傳出有法官車輛遭鐵鍊捆著，經警追查為32歲潘姓男子所為，進一步發現他先前持磚頭、麵線、豬油等破壞郵局、台灣銀行提款機，甚至在家中栽種大麻，落網後遭羈押至今。士林地院今（15）日為砸台銀ATM案開庭，潘母不忍愛子關太久，親赴法院與台銀調解，和解金也曝光。

起訴指出，今天1月16日下午，潘男騎乘機車到大同區南京西路406號台灣銀行分行前，手持裝有豬油等不明液體塑膠袋，故意朝自動提款機丟擲，導致提款機出鈔口閉合模組受損不堪用。潘男被依毀棄損壞罪起訴。

同年5月潘男拿鐵鍊前往士林地方法院士東院區，將歐姓法官的賓士車左後輪拴住，警隨後前往潘任職的超商將人逮捕到案，同時搜索其住處，查獲他栽種第二級毒品大麻情事，潘男被依強制、恐嚇、妨害公務及違反毒品危害防制條例，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞收押。

▲潘母領錢為愛子與台灣銀行和解。（圖／記者黃宥寧攝）

法院今（15日）開庭，傳喚台灣銀行副總經理調解，潘母則因愛子心切親自到庭，在調解委員協助下，台銀允以23000元達成和解且撤告，潘母也趕緊跑到法院下提款機領錢，潘母臉上的疲憊掩不住對兒子的關愛與無奈，看上去相當令人心疼。

至於，潘男涉毒品、鎖法官車輛，仍由地檢署偵辦中。