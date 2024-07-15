狗亂竄害單車女慘摔破相！飼主硬拗：不是我的狗　關鍵文件打臉

▲北市士林區趙姓飼主未將犬隻繫繩，致其亂竄進入自行車道，導致王姓女騎士人車倒地釀傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區趙姓飼主帶著領養狗狗，前往河濱公園散步，孰料，未繫繩的狗兒突亂竄自行車道中央，王姓女騎士來不及閃避，車輛前輪與沈姓騎士後輪發生碰撞，當場人車倒地，臉部受傷濺血，其中一輛公路車更是要價不菲的義大利品牌「Pinarello」，事後王女決定報警提告，士林地檢署偵結依過失傷害將趙男起訴。

起訴指出，去年10月21日上午7時許，71歲趙姓飼主帶著愛犬在百齡槌球場旁河濱公園散步，期間，未綁牽繩狗兒突衝進自行車道中央，53歲王姓女子騎著捷安特公路車見狀緊急煞車，但仍閃避不及，前輪直接與40歲沈姓騎士Pinarello公路車後輪發生碰撞，導致她當場重摔在地。

遭追撞的沈姓騎車士雖沒受傷，但重摔在地的王姓女子，因此受有右側臉部、胸壁四肢、頭部等傷害，事後她也決定報警提告。





▲趙姓飼主未將犬隻繫繩，導致2名騎士發生碰撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時，趙男先稱，狗狗是10月19日（案發前2日）救的流浪狗，因為狗會吵鬧，所以才帶牠到公園散步，但因為狗狗太小，所以沒有狗繩；但後又改稱，狗狗是流浪犬，不是他帶過去，是當天去河濱公園散步，恰巧看到狗狗受傷，才將其帶回家簡單醫治。

檢警經查，發現該隻狗狗是10月20日趙男妻子向台北動物之家通報在基隆河畔拾獲，足見事發當下，狗狗是由他暫時收養，並非碰巧在河濱公園碰到，而是趙男自行帶狗散步，且未採取任何若為看管措施。

檢警根據王女指述、沈姓騎士證述、驗傷單及台北動物之家收容紀錄表等，依過失傷害罪，將趙姓男子提起公訴。