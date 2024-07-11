絕命畫面曝！男晨起運動遇死劫家屬悲痛　騎士判5月可易科15萬

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區施姓男子騎乘電動機車沿通河西街一段堤外便道行駛時，突遇到64歲謝姓男子衝出欲過馬路，施來不及閃避撞上，謝男當場倒地多處擦傷，緊急送醫搶救2天後不治。痛失家人的親屬淚訴「只是去運動...」卻天人永隔。士林地院地院宣判，依過失致死罪，處施男有期徒刑5月，可易科罰金15萬。

▲北市士林區謝姓男子穿越通河西街一段堤外道路遭施姓騎士撞上，搶救33天身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起意外，發生去年2月1日上午8時許，35歲施姓男子騎乘電動機車，沿通河西街一段堤外便道東向西行駛時，64歲謝男突衝出來要過馬路，雙方閃避不及發生碰撞，致謝男受有顱內出血等傷害，經送往新光醫院救治，仍於2月3日宣告身亡。

▲施男騎乘電動機車撞擊謝姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

痛失親人的家屬指出，謝男只是早起去運動，沒想到卻遇死劫，其家屬心痛提起告訴。地檢署偵查時，發現施男，未注意車前狀況並隨時採取必要的安全措施為肇事次因，仍依法起訴。

法院審酌施男騎乘機車未注意車前狀況，造成被害人死亡結果，曾有過失傷害前科，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，被害家屬已獲強制理賠，雙方未達成和解，依過失致人於死罪，處有期徒刑5月，易科罰金15萬。