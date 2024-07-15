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黃偉哲開箱台南二空新村園區　盼眷村歷史與回憶永留市民心中

▲台南市「二空新村園區」，即將開幕及辦理試營運，南市長黃偉哲特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市「二空新村園區」，即將開幕及辦理試營運，南市長黃偉哲特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府修復仁德區原「二空眷村」，改建為具有推廣眷村歷史與文化功能的「二空新村園區」，並即將於今年夏天開幕及辦理試營運，台南市長黃偉哲15日特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。

▲台南市「二空新村園區」，即將開幕及辦理試營運，南市長黃偉哲特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很感謝文化局、各位文史工作者及老師們，透過二空眷村改建將留存在的居民心中回憶具象化，成為一個可以讓居民及市民朋友來參觀的場所。過去眷村很多生活點滴一直保存在回憶中，隨著人事物時間而變化凋零，期盼二空眷村改建的文物館，能讓這些過去的回憶具像化，藉著這些文物能將共同記憶留存下來，永留居民及後代子孫的心中。

文化局表示，二空起源於日本殖民時期空軍的補給總庫，1950年國民政府開始建置｢二空眷區｣，供當時機場倉庫人員及眷屬居住，隨人口逐漸增加，「二空眷村」因此誕生。因政府眷村遷建政策，二空原住戶陸續搬離，僅保仁路與二空路交會處的部分眷舍被保留下來， 2022年市府進行修復工程，建造為「二空新村」園區，肩負推廣眷村歷史與文化之責任。

▲台南市「二空新村園區」，即將開幕及辦理試營運，南市長黃偉哲特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，南側的仁德二空防空碉堡是日治時期至戰後防空軍事設施的重要見證，具歷史文化價值，於2016年登錄為本市歷史建築；園區內另設置一架退役戰鬥機F-5E，F-5E系列戰機自1970年代起，即肩負臺海空域之安全重任，我國空軍擁有 F-5E系列戰機群規模居世界第一，對我國而言是首次組裝高性能空優戰機，也是航空工業劃時代之產物，其光輝亦見證了中華民國空軍光榮的歷史時刻，頗具時代意義。

▲台南市「二空新村園區」，即將開幕及辦理試營運，南市長黃偉哲特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次展覽將分為三大主題，分別為「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空。另外，7/20-7/28辦理開幕系列活動，舉辦市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等活動，邀請民眾走進二空感受眷村的美好時光，共同譜寫新篇章。

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