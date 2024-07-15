涉嫌向韓國瑜、羅智強發送「炸彈恐嚇」　新加坡男認罪下月判刑

▲今年2月28日至3月1日，Loo Peng Seng向韓國瑜與羅智強發送多則炸彈恐嚇訊息。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡男子Loo Peng Seng涉嫌透過社群媒體向台灣政治人物韓國瑜、羅智強發送炸彈恐嚇訊息，根據星媒最新消息，他15日在國家法院認罪。Loo Peng Seng認罪之後，法官下令提呈強制性治療報告，將於8月26日判刑。

新加坡媒體8視界新聞網報導，Loo Peng Seng曾於2018年7月至11月期間透過臉書傳訊給韓國瑜與羅智強，內容提及不要再建造燃煤電廠，稱燃煤電廠會讓台灣人罹癌，水力發電廠可產生乾淨與可再生能源，因此要改用他設計的水力發電廠。

然而這些訊息均未得到回覆，時隔5年多，Loo Peng Seng宣稱想測試這些政治人物是否看過他的訊息，就在今年2月28日至3月1日期間內，向韓國瑜與羅智強發送多則炸彈恐嚇訊息，宣稱「我會炸了你的家，我有很多炸彈，可以炸掉立法院」、「我會帶很多炸彈去放在你的車裡或家裡」、「我會確保用汽車炸彈炸你的家人」等。韓國瑜與羅智強則是報案處理。

Loo Peng Seng事後遭逮捕並被起訴，送往心理衛生學院接受精神評估。醫師判定，他患有迫害型妄想症，間接造成他做出恐嚇罪行，但他仍有足夠心智抗辯或認罪。

報導指出，Loo Peng Seng於15日在法庭上認罪，宣稱發送這些恐嚇訊息，只是想證明對方是否有收到先前發送的訊息，且對方明顯知道他沒有意圖與能力執行這些恐嚇行動，懇請法官從輕發落。在他認罪後，法官下令提呈強制性治療報告，將於8月26日宣判。