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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／馬英九生日收「摯愛車輪餅」驚喜　靦腆回：我可以拿幾個走嗎

▲▼羅智強為馬英九送上74個車輪餅慶生。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲前總統馬英九談生日願望。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

7月13日是前總統馬英九的74歲生日，他在同天出席，由國民黨立委羅智強擔任校長的「民主學校」開幕儀式。馬英九在活動講出「生日願望」，國民黨希望年輕人，為國家全力以赴，國民黨也一定會拿出行動，讓大家知道能做得更好。而羅智強則溫馨送上馬英九最愛的「車輪餅」當作慶生蛋糕，馬英九則回應，「我可以拿幾個車輪餅走嗎」？引來現場一陣哄堂大笑。

曾任「馬英九時期總統府發言人」的羅智強過去透露，馬總統有「隨行三寶」，分別是香蕉丶牛奶丶車輪餅，有次秘書送上一袋車輪餅，馬英九喜孜孜的放入口中，竟然一口氣連吃四顆。而羅智強在13日的「民主學校」活動，為同天生日的「老長官」馬英九，準備了象徵74歲的74個車輪餅慶生，現場氣氛熱烈。

當馬英九被問到「生日願望」，他表示，國民黨希望台灣的年輕人，能夠為國家全力以赴，不要保留任何力量，真正建設好這個國家。他自己也對國民黨抱有希望，不要因為外界的謾罵，國民黨就自慚形穢，一定要拿出榜樣、拿出行動，讓大家知道國民黨一定能做得更好！

最後，馬英九當然也沒忘記最愛的「車輪餅」，他靦腆的說，「我可以拿幾個車輪餅走嗎」？引來現場一陣哄堂大笑。

▼羅智強為馬英九送上74個車輪餅慶生。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼羅智強為馬英九送上74個車輪餅慶生。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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