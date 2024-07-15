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日本災民喜領「見舞金」　慈濟顏博文執行長赴日發放

▲▼慈濟基金會顏博文執行長親赴日本能登半島，與慈濟志工一起關懷日本鄉親，正式發放前，顏博文執行長與志工團隊雙手合十祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會顏博文執行長親赴日本能登半島，與慈濟志工一起關懷日本鄉親，正式發放前，顏博文執行長與志工團隊雙手合十祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

本報訊

慈濟團隊正在日本能登半島的珠洲市及志賀町進行見舞金發放，慈濟基金會顏博文執行長親赴日本前往兩地的發放場所，與慈濟志工一起關懷日本鄉親。與災民互動的過程中，傾聽目前安置的現況及震後心情的抒發，並實地走訪災區，進一步了解災後復甦情形，見舞金發放將在第四梯圓滿任務，但慈濟在能登半島的愛與關懷不停歇，後續將視當地需求，規劃適切的援助行動。

7月13至15日發放期間，除了珠洲市及志賀町，7月14日這天還新增能登町二次發放，不少日本鄉親在發放預定時間前提早抵達會場，希望可以盡快領到這筆現金，有人要應用在修繕房屋，有人想應急在民生物資、生活物品的採購，部份鄉親從志工手中領到見舞金時，仍不敢置信疑惑問說「這是真的嗎？」志工親切誠懇表達：「這是來自臺灣及全球的愛心，請鄉親把見舞金好好收好」。

▲▼慈濟基金會顏博文執行長親赴日本能登半島，與慈濟志工一起關懷日本鄉親，正式發放前，顏博文執行長與志工團隊雙手合十祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

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正式發放前，顏博文執行長與志工團隊雙手合十祈禱，現場排隊的日本鄉親也靜下心來默默祝禱，期盼災難已過、祝福平安，顏執行長分別向日方政府珠洲市的市役所、志賀町的町役所工作人員致意，感謝台日雙方共善協力合作成就發放，並與現場鄉親互動。

在志工陪同下，顏執行長也親身前往災區、災民安置的組合屋及住處房屋，實地勘察受損情形，志賀町文化館的發放現場14日午後下起傾盆大雨，顏執行長為行動不便的長者撐傘，用誠懇的情感貼近日本鄉親的心。

就讀國立臺南大學的林青璇，以交換學生的身份目前在日本金澤市留學，因緣際會得知第四梯次發放，特地邀約日本在地三位友人從金澤市驅車前來志賀町的發放現場，林青璇說，臺灣莫拉克風災那年開啟她首度參與賑災行動，當時前往屏東為水患所苦的鄉親清掃家園，在付出中感受助人的那份歡喜。

▲▼慈濟基金會顏博文執行長親赴日本能登半島，與慈濟志工一起關懷日本鄉親，正式發放前，顏博文執行長與志工團隊雙手合十祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

林青璇表示，花蓮發生0403強震，有團體在金澤車站發起募款行動，因此，當她得知慈濟關懷能登半島見舞金發放，不加思索投入志工行列，「日本關心臺灣地震災情，同樣的，我希望投入慈濟的見舞金發放，也希望盡一份心力回饋為日本鄉親服務」。

另一位留學生王羿晴離鄉背井來到日本，人生規劃預計要常駐日本工作及生活，目前在大阪語言學校學習。來自佛教家庭的他，因參與慈濟在日本舉辦今年的浴佛大典，進而與慈濟志工互動而得知第四梯發放訊息，而慈濟發放三天期間正好也是他休假，因此把握因緣利用假期來投入服務。由於成長於佛教家庭，自小耳濡目染佛法教義，喜歡熱心公益助人為樂，期許自己以實際行動發揮「利他」精神。

另外，珠洲市發放現場，在美國紐約大學任教的侯姿安，父親侯博文企業家、母親陳珀玲都是資深的慈濟人，不但用心投入慈濟，常常呼籲企業界朋友做一個「富中之富」的人。侯姿安在父母的身教下，不僅認同慈濟上人的理念，也很積極的想把慈濟好的人文介紹給周圍的朋友。

13年前侯姿安就參加過311震災，這次聽到能來能登付出，隨即邀約媽媽一起參與，是難得的母女時間，在發放組的她，很珍惜每一次跟鄉親的互動，希望將法喜傳遞他們。

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