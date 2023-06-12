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吃素護地球！慈濟.東購共善推「蔬食餐盒」12日電視、全家同步熱賣

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，四款餐盒包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，其中韓式經典拌飯最受消費者喜愛。（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒將於6/12(一)下午15:00東森購物46台LIVE開賣。（圖／東森購物提供）

消費中心／採訪報導

近年蔬食主義者日漸增加，不過繁忙、高壓的生活中，還要特別準備，也讓許多人覺得麻煩。為滿足追求永續環保、減碳的消費者，東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，只需三分鐘，輕鬆擁有美味素食餐點。餐盒將於6/12（一）下午15:00在東森購物46台LIVE開賣。一組共有兩道主食和兩種湯品，16盒的套餐僅售$1,380，還可享受東森幣50%回饋，打語音再送200枚東森幣，等於一盒最低只要31元，相當超值划算！

在台灣素食人口已達到驚人的13.8%，約299萬人，名列世界第二。您可知道嗎？每人每餐不吃肉就能減碳780克，若全台有2,300萬人每餐都不吃肉，將可減碳超過1.7萬公噸！現在，越來越多人選擇蔬食，不僅是為了減碳，也是為了環保等重要因素。而今年2月，東森購物與慈濟基金會攜手簽署了企業共善計畫，以推動社會公益事業為目標。東森購物也在這一精神的引領下，推出了「共善專區」商品，將銷售金額的1%用於幫助弱勢族群、支持學童教育和協助偏鄉發展，同時也包括淨零碳排等重要永續發展議題。

「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒自2月上市以來，累積銷售量已達約5.6萬盒，共有川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋和麻辣臭豆腐等四款口味，「宮保雞丁飯」採用細嫩多汁的雞丁，搭配獨特的宮保醬汁，入口香辣鮮美，讓你彷彿置身於正宗的川菜餐廳。「韓式經典拌飯」則搭配多種新鮮蔬菜和特製醬汁，口感清爽開胃，如果你想要品嚐更豐富的口味，不妨試試「韓式部隊鍋」，它的湯底濃郁而香濃，融合了多種新鮮蔬菜的鮮甜，讓你能夠真正感受到道地的韓國風味。最後「麻辣臭豆腐」辣椒和香料的絕妙比例，散發著誘人的香氣，絕對能滿足你對辣味的渴望！

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，四款餐盒包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，其中韓式經典拌飯最受消費者喜愛。（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，四款餐盒包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，其中韓式經典拌飯最受消費者喜愛。（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，四款餐盒包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，其中韓式經典拌飯最受消費者喜愛。（圖／東森購物提供）

四款餐盒目前也同步上架在全家便利商店，售價介於79元至89元不等，價格親民且經濟實惠，購買兩件更可享受八折優惠！現在還推出優惠活動，6/27前在全家購買「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，只需登錄消費資訊，即可享受50枚東森幣的回饋，每月並抽出萬元提貨券，10位幸運兒每人可獲得1000元提貨券，讓你盡情享受購物的樂趣。

通過購買「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，您不僅能品嚐到美味，還能為社會公益盡一份心力，您的每一次消費都將支持慈濟基金會的公益事業，實現消費與公益的雙贏。6/12（一）15:00請準時收看東森購物46台的LIVE節目，一起共同享受這場素食的盛宴！

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，四款餐盒包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，其中韓式經典拌飯最受消費者喜愛。（圖／東森購物提供）

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。（圖／東森購物提供）

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