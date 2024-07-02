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慈濟「見舞金」分發能登災民　暖心送達獲得日人感謝信

▲▼日本慈濟在能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼日本慈濟在能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放。（圖／慈濟基金會提供）

國際中心／台北報導

「期待有一天，一定能夠與家人一起去台灣。」日本慈濟志工小野雅子翻譯近日接到數封感恩信，信中訴說真的非常感謝「台灣的朋友們」，能夠捐贈能登半島地震慰問金。慈濟基金會也表示，這次見舞金發放總計4576戶，除了是人道救助，也是國民外交。

自6月14日輪島市發出見舞金發放公告後，慈濟日本分會持續接獲大量日本鄉親以電話、傳真或電郵詢問見舞金相關事宜。日本慈濟志工小野雅子表示，每天都有大量來信詢問見舞金的相關問題，志工常常回信到深夜。來信中顯示，這筆見舞金對他們而言，不僅僅是金錢，更是一股力量與希望，對他們有極大的鼓舞作用。

▲▼日本慈濟在能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放。（圖／慈濟基金會提供）

6月28日至30日，慈濟基金會於日本能登半島的輪島市（包括南志見、町野、三井、門前町、輪島神轎燈柱會館）、中能登町等地區進行見舞金發放，總計發放4576戶，幫助因能登半島地震受損的日本民眾。

在發放現場，志工與鄉親們之間的交流互動溫馨感人。許多鄉親主動擔任志工，協助發放工作，更多鄉親則以溫暖的回饋支持志工的辛勞。6月30日，儘管天氣不佳，志工們仍克服各種困難，快速完成發放作業，讓鄉親們能盡快領取見舞金。

▲▼日本慈濟在能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放。（圖／慈濟基金會提供）

門前町的幸子奶奶忘記帶罹災證明書來現場，慈濟志工與大愛台編導鄧志銘主動幫忙，載她回家取回證明書完成領取流程。領到見舞金後，幸子奶奶感動地表示，她希望能帶丈夫去吃一頓好料理，平常他們只吃簡單的麵食。

住在門前町的一森女士看到志工們在大雨中辛苦服務，心疼志工們的付出，特地送來一箱仙貝作為慰問禮物。輪島神轎燈柱會館因年初地震造成地面裂縫，志工特別注意引導動線，確保年長者安全。

▲▼日本慈濟在能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放。（圖／慈濟基金會提供）

7月1日，小野雅子又接到數封感恩信，信中提到證嚴法師的慰問信讓他們心靈得到撫慰，「這次真的非常感謝您們為能登半島地震捐贈的慰問金。信封裡寫的溫暖話語讓我心靈得到安慰，感動落淚。對於台灣的朋友們，我只有滿滿的感激之情。期待有一天一定能夠與家人一起去台灣。真的非常感謝。」

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