鄰居擺毒餅乾誘殺野猴　小兄弟撿來吃光！嘔吐狂抖送院雙亡

▲馬來西亞一對小兄弟因誤食鄰居用來誘殺猴子的毒餅乾而死，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一對小兄弟因在7日誤食加入老鼠藥誘殺猴子的零食，雙雙被送院急救。最新消息指出，這2名男童已分別在10日和12日被宣告不治。

綜合當地媒體報導，上周末，3歲的莫哈末阿基爾（Muhammad Aqil Syauki）帶著2歲的弟弟莫哈末蘆乎（Muhammad Luth Syauqi）在家附近玩耍時，意外發現幾塊被綁在柵欄上的餅乾，於是便與弟弟分食了這幾塊餅乾。

豈料，這些餅乾並不是普通零食，而是鄰居為了驅趕危害農作物的猴子而放置的有毒餌料，結果2名男童在吃下毒餅乾後，很快就出現了嘔吐、身體顫抖等嚴重症狀，嚇得家長迅速將2人送院搶救。

儘管醫護人員全力搶救，莫哈末阿基爾和莫哈末蘆乎仍分別於10日早上8時30分和12日下午2時離開人世。事後，警方也在這對小兄弟住家附近的垃圾堆中，尋獲老鼠藥的包裝袋，證實這對小兄弟是因誤食毒餅乾而死。

目前，警方已將釀成這起悲劇的33歲農夫逮捕歸案，並將延押其6天以協助調查。據悉，這名鄰居在得知自己的誘餌引發命案的第一時間，便已向小兄弟的母親尋求原諒。