廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

▲兩名台灣女子按下馬來西亞廁所裡的紅色按扭，結果廁所秒變夜店。（翻攝whaatis.it Threads）

文／鏡週刊

在國內，公共廁所普遍設置紅色求助鈴，以維護旅客安全，但馬來西亞一座樂園廁所內的紅色按扭，按下去後大有驚喜，竟會讓廁所「秒變夜店」。有台灣網友分享影片，新奇畫面至今在社群網站吸引超過81萬人搶看，網友驚呼「台灣廁所什麼時候也能裝」？

網友「whaatis.it」日前在Threads分享一段到馬來西亞「雙威水上樂園」的影片，可見兩名年輕台灣女子在廁所內，洗手台旁有一個斗大的紅色按扭，下方標語寫有：「你洗手了嗎？做得好！給這個按鈕一個大大的High Five吧！」

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其中一名女子按下紅色按鈕後，忽然間燈光變暗、音樂響起，天花板上的迪斯可燈球亮起來，兩名女孩也隨著音樂起舞，廁所秒變夜店，氣氛超嗨。原PO發文說：「年初去馬來西亞廁所看到的紅色按鈕，台灣的廁所什麼時候也能裝這個？」

▲馬來西亞馬雙威水上樂園廁所內的紅色按扭，按下去後有驚喜，成為當地的特色之一。（翻攝抖音）

▲兩名台灣女子按下紅色按鈕後，廁所秒變夜店，可隨著音樂起舞。（翻攝whaatis.it Threads）

這支影片在Threads吸引超過81.7萬次觀看、5.6萬人按讚。一名網友透露，耶誕節期間該樂園時，按下廁所的紅色按鈕會播放瑪麗亞凱莉的耶誕神曲〈All I Want For Christmas Is You〉。其他人則笑說：「難怪很多大馬人來台灣按到緊急按鈕」「原來女生上廁所要上那麼久是因為這個」「想像一下 大到一半 突然跟著音樂律動」「怎麼這麼酷」「學校可以先裝」「白裙的馬上進入狀態ㄟ 也太可愛了吧哈哈哈」。

但也有人認為，「台灣廁所已經夠難排了 以台灣人的天然嗨應該不用上了大家在裡面跳舞」「平時女生補妝已經夠久 在外面等的男友是要怎麼辦 我就問」「台灣不裝可能是怕大家一直待在廁所不出來」「上個廁所可能大號大到一半 我會嚇到」。

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