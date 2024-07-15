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搶贈品！短裙女「被扯髮甩地」　動粗女嗆：你先動手我才動你老婆　

▲▼ 。（圖／翻攝台灣最美的風景是人）

▲短髮女怒扯白衣女的頭髮，甚至遭甩到地上。（圖／翻攝台灣最美的風景是人）

網搜小組／劉維榛報導

寵物展竟上演動粗戲碼！有民眾拍下，一名身穿長褲的短髮女怒扯白衣女的長髮，且來回怒扯多次，導致白衣女整個人被甩到地上，事後，短髮女當場叫囂「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的！」原來兩方是為了搶贈品，引來萬名網友關注「長髮白衣女可以穩穩的提告求償，100%勝訴！」

臉書粉專《台灣最美的風景是人》貼出一段影片，可見一名短髮女子伸出左手狠抓另一名白衣短裙女子的長髮，甚至來回拉扯多次，導致白衣女子被甩到地上，引來旁邊民眾驚呼「發生什麼事？」

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不僅如此，另一側則是藍衣男子對黑衣男子動粗，當時場面一陣混亂，有民眾當起和事佬勸架。另一段影片部分，似乎是短髮女怒吼「憑良心講話啊！就是因為你先動手，我才動你老婆的」，引起現場民眾圍觀。

關於這起互毆場面，發生在7日中午，寵物展商家推出限量「食器洗滌液」贈品促銷，而兩方爭搶過程中爆發肢體衝突。

影片曝光後，引來萬人關注「長髮白衣女可以穩穩的提告求償，100%勝訴！」「女生完全沒還手，可以告傷害」、「支持提告動手的女人」、「太扯了吧！打人就不對啊」、「動手就是不對，堅持提告」。

根據《鏡新聞》報導，店員指出「贈品放在他們手上，結果兩個人搶，有點推擠，然後那個人就說你為什麼推我，那個人就說他沒有，然後就打起來」。保全也直擊整個過程，「就是搶贈品啦，打兩下，然後被打的那個堅持要叫警察」。事後，動手3人已在派出所達成共識，但互毆行為仍須付出代價，依社維法被警方送辦。

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