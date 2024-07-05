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蕭美琴約蔡英文逛寵物展遭拒　PO影片釣出蔡：沒說有貓可以抱！

▲▼副總統蕭美琴出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴5日出席寵物展活動時表示，落實動物福利一直是政府的施政理念，未來政府將因應毛小孩食衣住行育樂及健康等需求，持續推動相關政策及管理措施，發展正向的寵物經濟。值得一提的是，蕭美琴在Threads上與前總統蔡英文互動，爆料她約蔡逛展時，被蔡以「想當宅女」拒絕；而蔡則回應，「妳沒有跟我說有貓可以抱，這樣就會考慮出席」。

蕭美琴在Threads上爆料，前兩天問前總統蔡英文要不要出來逛寵物展，但她說她暫時要繼續當宅女，而總統賴清德行程太忙碌，所以今天就由她代表兩位來採購。見到蕭附上現場抱貓的影片，蔡回應，「妳沒有跟我說有貓可以抱，這樣就會考慮出席」。而賴也在該PO文下說，「有幫我看斑斑的飼料、水碗、項圈嗎？」

蕭美琴5日出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」致詞時表示，毛小孩非常療癒，可以撫慰大家的心靈，不論生活、工作壓力再大，只要回家看到毛小孩就可以放鬆心情。今天看到這麼多民眾在這裡，就表示大家對家裡的毛小孩都是寵愛有加，都把毛小孩當成家人。

▲▼副總統蕭美琴出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」（圖／總統府提供）

蕭美琴指出，毛小孩在食衣住行育樂各領域都有需求，寵物產業不斷增加、擴大，甚至有許多國際交流的機會，今天也有來自日本、香港、紐西蘭、泰國等代表，顯示台灣不只在產品進出口與貿易上互動，在政策與法規方面，也與世界同步研議共同面臨的課題。

蕭美琴提到，近年來台灣邁入少子化與高齡化社會，大家對毛小孩的需求增加，不論是小朋友或長輩，都把毛小孩視為最重要的心靈伴侶。根據農業部5月發布全國家犬貓飼養數量統計，推估全國家犬及家貓數量都已超過100萬隻，等於每3戶人家就有1戶飼養寵物，還有飼養非犬貓類的寵物，類型可以說是非常多元。

蕭美琴說，善待毛小孩、落實動物福利一直是政府的施政理念，尊重動物生命已經是國際的普世價值。現在毛小孩不只是養在家裡的動物，而是我們親密的家人。像她家裡有4隻毛寶貝，每1隻都有不同的需求及獨特性，如何更好、更全面性照顧這些無法表達，卻對我們完全信任依賴的家人，是我們必須持續努力的目標。

蕭美琴表示，今年農業部推出「寵物身分證」，整合寵物資訊，提升飼主便利性，落實寵物照護與管理，同時也保障動物福利。未來政府也會因應毛小孩食衣住行育樂及健康等需求，持續推動相關政策與管理措施，兼顧動物福利與照顧消費者安全，讓毛小孩吃得安心，飼主消費安心，發展正向的寵物經濟。

蕭美琴期盼，各寵物產業夥伴們與政府共同努力，找出最好路徑，讓所有毛小孩都能獲得更好保障，一起努力提升國家整體動物福利，接軌國際，這是文明國家的象徵，也讓台灣文明國家的實力更加壯大。

▲▼副總統蕭美琴出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」（圖／總統府提供）

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