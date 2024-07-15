　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三重殉職警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局：將協助申請救助金

▲▼三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震日前執勤遭25歲黃國維吸毒後高速撞上，送醫後傷重不治，昨日他的妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，讓部分網友不滿，批遺孀還在辦後事就急著募款，吃相難看。新北市社會局對此回應，依新北市政府急難救助作業要點規定，社會局將協助家屬申請意外致死救助金；另外家屬如遭逢經濟困境或有福利需求，本府社會局將由社工提供關懷及協助。

員警黃瑋震不幸殉職後，施姓妻子隔天在Threads及黃瑋震臉書帳號悲傷發文，最後也貼出個人郵局帳號，被質疑是詐騙；對此，三重警分局解釋，文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

不過，也有網友提醒，「公益捐款，為了讓政府能適當監督並建立透明誠信的公益勸募環境，需要取得活動地點的縣市主管機關的事前許可，不然最高罰鍰20萬元...理解哀傷，但家屬一家人都在警察部門，這樣做很奇怪」、「公開帳戶讓大眾捐款這樣沒有適法性問題嗎？」「私人帳戶募款要小心法規」。

黃遺孀稍早又發文淚嘆，「有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」
 

ET快訊
勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

轟白「玻璃心」撤簽新住民法　綠：要成為阻擋民生法案的罪人嗎？

影／馬英九生日收「摯愛車輪餅」驚喜　靦腆回：我可以拿幾個走嗎

賴清德宣示「公開政治檔案」三大方向　不可藉故把重要資訊遮蔽

賴清德期許自己是《射雕》周伯通！　兩手同時做不同事情

賴清德稱不希望「用民主反民主」　黃國昌：這是賴對綠委的評價嗎？

三重殉職警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局：將協助申請救助金

委屈退讓卻被綠抹紅！民眾黨恐缺席協商　黃國昌：誰是下個麥玉珍？

民眾黨轟綠抹紅「撤簽協商」　洪孟楷嘆：民進黨人前牽手人後下毒手

台灣民意基金會／49％民眾可接受國會改革判違憲　51%接受暫時處分

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

轟白「玻璃心」撤簽新住民法　綠：要成為阻擋民生法案的罪人嗎？

影／馬英九生日收「摯愛車輪餅」驚喜　靦腆回：我可以拿幾個走嗎

賴清德宣示「公開政治檔案」三大方向　不可藉故把重要資訊遮蔽

賴清德期許自己是《射雕》周伯通！　兩手同時做不同事情

賴清德稱不希望「用民主反民主」　黃國昌：這是賴對綠委的評價嗎？

三重殉職警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局：將協助申請救助金

委屈退讓卻被綠抹紅！民眾黨恐缺席協商　黃國昌：誰是下個麥玉珍？

民眾黨轟綠抹紅「撤簽協商」　洪孟楷嘆：民進黨人前牽手人後下毒手

台灣民意基金會／49％民眾可接受國會改革判違憲　51%接受暫時處分

水湳C位出道！「遠雄藝舍」今年交屋搭建設紅利

6間質感「蔬食餐廳」肉食主義也愛　小小樹食、VA蔬慕吃得美味又健康

中國水利部：8月上半月前　7大流域都可能有洪水

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

東區甜甜圈「滿月」早被查獲過期食材、老鼠屎！衛生局去年已罰18萬

三伏天今開跑！伊能靜：把握「冬病夏養」40天養生黃金期　

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

儀隊撤出中正紀念堂　已完成耐熱訓練

三重殉職警妻PO「郵局帳號」　社會局回應了

鄭文燦羈押禁見2個月　沈富雄預言「身材變化」

圖／國軍儀隊訓練展示首次移到民主大道！　民眾聚集搶拍

爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

賴清德喻釋憲戰如棒球賽　朱立倫傻眼：民進黨是裁判嗎

登陸月球之後！印度首發「深海任務」力拼全球第六　

參選高雄市長？　許智傑：我會朝這方向審慎評估思考

中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

比較川普槍擊案　陳水扁再憶319：對大選結果並不生關鍵性影響

台灣民意基金會／49％民眾可接受國會改革判違憲　51%接受暫時處分

謝長廷將卸任曬「整理照」！　吸引破千網友按讚：歡迎大使回家

狼師母借殼開托嬰中心　北市曝5作為

更多熱門

相關新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

新北市三重厚德派出所28歲員警黃瑋震13日駕車巡邏時，遭毒駕的25歲黃姓男子高速逆向撞擊，送醫後傷重不治，他的妻子14日在Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並留下個人郵局帳號，貼文立刻引發網友熱議，甚至有人質疑「會不會是詐騙」。對此，三重警分局14日晚間證實，文章及郵局帳號都是真的。

睡前與兒聊完恐龍　三重警遭毒駕撞死

睡前與兒聊完恐龍　三重警遭毒駕撞死

三重警遭毒駕撞死　黃國昌批政府怠惰

三重警遭毒駕撞死　黃國昌批政府怠惰

殉職警妻招魂　喊「帶你回家」才允筊

殉職警妻招魂　喊「帶你回家」才允筊

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

關鍵字：

三重警察殉職

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面