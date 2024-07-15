三重殉職警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局：將協助申請救助金

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震日前執勤遭25歲黃國維吸毒後高速撞上，送醫後傷重不治，昨日他的妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，讓部分網友不滿，批遺孀還在辦後事就急著募款，吃相難看。新北市社會局對此回應，依新北市政府急難救助作業要點規定，社會局將協助家屬申請意外致死救助金；另外家屬如遭逢經濟困境或有福利需求，本府社會局將由社工提供關懷及協助。

員警黃瑋震不幸殉職後，施姓妻子隔天在Threads及黃瑋震臉書帳號悲傷發文，最後也貼出個人郵局帳號，被質疑是詐騙；對此，三重警分局解釋，文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

不過，也有網友提醒，「公益捐款，為了讓政府能適當監督並建立透明誠信的公益勸募環境，需要取得活動地點的縣市主管機關的事前許可，不然最高罰鍰20萬元...理解哀傷，但家屬一家人都在警察部門，這樣做很奇怪」、「公開帳戶讓大眾捐款這樣沒有適法性問題嗎？」「私人帳戶募款要小心法規」。

黃遺孀稍早又發文淚嘆，「有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」

