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社會 社會焦點 保障人權

三重28歲警殉職　4歲兒子在媽媽懷中爆哭「想找爸爸」

記者趙蔡州／綜合報導

新北市28歲員警黃瑋震13日凌晨巡邏時，遭毒駕的25歲黃姓男子逆向猛撞，送醫急救4小時仍傷重不治，檢方13日下午在醫院相驗遺體，黃瑋震的妻子抱著4歲孩子現身，過程中孩子似乎有所感應，不斷哭著說想找爸爸，場面相當哀戚。

黃瑋震13日凌晨在另一名同仁駕車在三重區正義北路執行巡邏勤務，不料遭到吸食「喪屍毒品」毒駕的黃男高速逆向猛撞，強大的撞擊力讓警車當場噴飛到人行道，車輛的殘骸零件也在馬路上散落一地，事故也造成他當場重傷昏迷，送醫急救4小時候仍傷重不治。

▲▼ 三重警黃瑋震遭撞殉職，稍早檢方會同法醫相驗，家屬忍悲抵現場 。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼ 三重警黃瑋震遭撞殉職，稍早檢方會同法醫相驗，家屬忍悲抵現場 。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼ 三重警黃瑋震遭撞殉職，稍早檢方會同法醫相驗，家屬忍悲抵現場 。（圖／記者邱中岳攝）

▲檢方13日下午相驗遺體，黃員家屬趕到現場。（圖／記者邱中岳攝）

檢方13日下午會同法醫在醫院相驗遺體，黃瑋震的家屬全程陪伴在一旁，黃妻也抱著4歲孩子現身，過程中孩子似乎有所感應，在媽媽懷中大哭說想要找爸爸。黃員家屬全程未對外發言，事後神情哀傷地快速離開，前往事故地點進行招魂，黃員遺體後續已移置板橋殯儀館冰存，檢方將擇日再驗。

黃瑋震是高雄人，出生自警察世家，從小受到姑丈鼓勵從警，警專33期畢業後，被分派到三重警分局服務，迄今共記功4次、嘉獎437支，有一名弟弟目前也在三重永福派出所任職，2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍不幸殉職。

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