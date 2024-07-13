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社會 社會焦點 保障人權

殉職警愛妻招魂　淚喊「我愛你，來帶你回家了」擲第3次才允筊

記者趙蔡州／綜合報導

新北市28歲員警黃瑋震13日遭25歲黃姓男子毒駕衝撞，送醫急救4小時傷重不治。黃瑋震的家屬13日下午在檢方相驗遺體後，帶著遺體乘坐靈車前往事發地點進行招魂，儀式過程中前2次擲筊都未得回應，直到進行第3次前，黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，才順利擲出允杯，場面令人鼻酸。

黃瑋震13日凌晨在另一名同仁駕車在三重區正義北路執行巡邏勤務，不料遭到吸食「喪屍毒品」毒駕的黃男高速逆向猛撞，強大的撞擊力讓警車當場噴飛到人行道，車輛的殘骸零件也在馬路上散落一地，事故也造成他當場重傷昏迷，送醫急救4小時候仍傷重不治。

▲▼▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝）

▲招魂過程中前2次擲筊都未得回應，直到進行第3次才順利擲出允杯。（圖／記者戴上容攝）

黃瑋震的家屬13日上午收到消息後立刻從高雄北上，待檢方13日下午1點多相驗完黃員遺體後，他們帶著遺體乘坐靈車前往正義北路（事發地點）招魂，招魂儀式主要由黃員弟弟、黃員妻子一起進行，過程中前2次擲筊都未得回應，直到進行第3次前，黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，才順利擲出允杯。

招魂儀式結束後，車隊繼續載著遺體繞行至派出所，派出所同仁全數在馬路上列隊敬禮喊「瑋震，任務結束，一路好走」，沒想到才剛語畢就降下大雨，讓不少員警忍不住悲痛情緒哭了出來，車隊最後將遺體載至板橋殯儀館冰存，檢方將擇日再驗。

▲▼ 三重警黃瑋震遺體繞行任職派出所，同仁列隊敬禮 。（圖／記者戴上容攝）

▲黃瑋震遺體繞行任職派出所，派出所同仁在外列隊敬禮，淚送黃瑋震最後一程 。（圖／記者戴上容攝）

黃瑋震出生自高雄一戶警察世家，從小受到姑丈鼓勵而決定從警，警專33期畢業後，被分派到三重警分局服務，迄今共記功4次、嘉獎437支，有一名弟弟目前也在三重永福派出所任職，2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍不幸殉職。

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