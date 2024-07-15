陸第二季GDP年增4.7%　低於市場預期

▲大陸第二季GDP低於預期。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局15日公布數據，第二季國內生產毛額（GDP）年增4.7%，低於此前各界預期的5.1%。大陸統計局過去公布相關數據時都會召開新聞發佈會，但此次卻罕見未舉行，外界猜測可能與同日在北京召開的中共三中全會有關。

根據大陸統計局公布的數據，大陸上半年GDP年增5%，分季度看，第一季年增5.3%、第二季年增4.7%。

各界此前預估大陸第二季GDP年增5.1%，但實際開出的數據僅有4.7%，上半年勉強達到5%，若要達到官方設定的全年目標5%左右，接下來兩季面臨挑戰。

對於上半年的經濟表現，大陸統計局表示，上半年，外部環境複雜性嚴峻性不確定性明顯上升、國內結構調整持續深化等帶來新挑戰，但宏觀政策效應持續釋放、外需有所回暖、新質生產力加速發展等因素也形成新支撐。

大陸統計局提到，總的來看，上半年國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩、穩中有進，成績來之不易。

大陸統計局強調，從經濟增長看，上半年我國國內生產總值61.7萬億元，同比增長5.0%，「對於我們這麼大體量的經濟體，能夠實現5%左右的中高速增長難能可貴。」

大陸統計局還說，就業方面，儘管面臨總量和結構性壓力，但經濟增長特別是勞動密集度高的服務業持續恢復，為穩定擴大就業提供了支撐，加上就業優先政策發力顯效，新產業新業態新模式蓬勃發展催生新型職業需求，就業形勢總體穩定。