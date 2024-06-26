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大陸 大陸焦點 特派現場

李強：中國經濟像大病初癒　這個時候「不能下猛藥」

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透）

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強25日在夏季達沃斯論壇上致詞，並在談到中國現正面臨的經濟挑戰時強調，經過疫情幾年的衝擊，中國的經濟就像一個大病初癒的人，「按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的。」

李強在致詞時提到，這些年，中國持續推動高質量發展，加快發展新質生產力，培育壯大新動能，中國新產業的快速興起，順應了全球科技革命、綠色發展的大勢，根植於自身超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源、多樣化應用場景等獨特比較優勢，有力支撐了中國經濟持續健康發展，也為各國企業創造了更大合作空間。

李強指出，中國要始終把握建設開放型世界經濟的大方向，開闢未來經濟發展的廣闊藍海，包含深化科技交流合作，為科技創新營造開放、公正、非歧視的環境，以及厚植綠色發展底色，共同推動綠色低碳產業發展。

▼上海洋山深水港。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

李強說，還有維護開放市場環境，摒棄陣營對立，反對「脫鈎斷鏈」，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，引導推動全球化健康發展，並促進包容普惠發展，統籌好發展和治理，努力讓創新成果造福更多國家和人民。

致詞之後，李強也回應了世界經濟論壇主席施瓦布關於中國如何面對消費不振、人口老齡化等經濟挑戰的問題。

李強說，中國政府正借鑒中醫中的固本培元理念，精準調理經濟，改善中國經濟的基礎。

李強進一步指出，經過疫情幾年的衝擊，經濟就像一個人大病初癒，「按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的，應該精準調理、慢慢調理，使它的基礎逐步得到恢復。」

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

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