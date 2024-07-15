吃居酒屋「她一口氣點4道菜」日本人傻眼！　內行曝點菜潛規則

▲日本人點餐喜歡慢慢點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

女星吳怡霈去年嫁給日籍老公Akira，近日隨著丈夫回到日本度假，到餐廳用餐時，一口氣點了4道菜，被丈夫質疑「為何不慢慢點餐？」分享日本人點餐的6步驟，第一步就是點酒，接下來點能快速上桌的小菜，再慢慢想要點什麼熱菜，最後再加點酒，接著就是無限續攤，貼文掀共鳴，「台灣人吃飯就是有效率！」

女星吳怡霈在Threads發文，一口氣點了4道菜，被老公質疑「為什麼點餐不慢慢點？」日本人點餐有一定的順序，首先是先點飲料和酒，「酒來乾杯後再說」，然後點一、兩道快速上桌的小菜，如毛豆、冷豆腐或沙拉。

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接著再慢慢考慮炒菜、炸物、滷菜或烤物，酒喝完後會再點幾輪酒，用餐接近尾聲時，會再點拉麵、飯糰或茶泡飯等食物，接下來就是無限續攤。吳怡霈直呼「誰管你！台灣點餐就是『全部通通上』！吃完！閃人！下次再約喔掰掰」，台灣人點餐的心態就是全部上才爽，而日本人點餐模式就是要慢慢點，而且還要有順序的點。

▲吳怡霈曝台日用餐差異。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）



貼文曝光，網友紛紛點頭，「沒錯沒錯！每次去居酒屋不點飲料店員都會一直問」、「真的，急死我了，餓扁了，太多規矩」、「確實，一到就是先啤酒乾杯，後面慢慢點，最後一定要來個湯飯類結尾」、「全上，每道菜一次吃才爽呀」、「我要看到滿桌的菜才開心啊」、「每次認識新的日本客戶，晚上出去吃宵夜都會問是不是晚餐沒吃，怎麼一次點這麼多」、「真的很不一樣，第一次知道他們會無限續攤超驚訝」。

有網友指出，因為重點是喝酒不是吃東西，「跟部門日本同事聚餐，去吃吃到飽燒肉，店家規定要吃完他們配的第一輪菜肉料理後，才可以點自己想要點的，因為想趕快點牛舌，所以我很認份的幫大家烤肉，烤網塞好塞滿，沒想到被部長說：我們日本人都是一塊一塊慢慢烤、一邊有格調地配酒。日本人去用餐，喝酒的時間＞吃東西時間，8成的胃都拿去裝酒」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。