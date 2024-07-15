一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」　他曝超狂本金！全場羨煞

▲原PO領到第三次配息。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

群益台灣精選高息（00919）今（15日）配息入帳了！一名網友爽稱，一早就被00919的6位數配息砸醒，「蠻香的」，領到的錢要繼續加碼買進，引發全場網友驚喊「覺得羨慕，我只有你的零頭而已」、「本多就是贏家」；同時也有人好奇花了多少成本，原PO大方回應400萬。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，今天一早醒來開銀行APP，看到一筆6位數金額，讓原PO爽歪了，「第三次領00919的股息，蠻香的，繼續存股存起來！」

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▲原PO曬出入帳單 。（圖／翻攝爆廢1公社）



截圖畫面可見，原PO收到12萬5069元的配息，並寫著「委代入，00919」。這是今年第二季配息，每股配息金額為0.7元。

底下引來全場羨煞回應，「想問記得多少買入的嗎」、「本多就是贏家」、「第三次領代表2023/12/18前就買進了」、「覺得羨慕，我只有你的零頭而已」、「正在努力中」、「要繳二代健保嗎」」、「我今天也要領到了，因為借券的關係，但會比你晚一些，年化報酬率約13%」；還有內行幫算，拿12萬5069除以700元，「12萬5配息共要178張， 就現價來說全部460萬」。

對此，原PO也大方回應，「成本約400萬，要繳二代健保，約900多元」。