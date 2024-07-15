勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

▲勞動基準法第五十四條條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院15日三讀通過《勞動基準法修正條文》，將原年滿65歲強制退休條文，增列「得由勞雇雙方協商延後之」，為勞工65歲強制退休解禁。

我國目前雖有《中高齡者及高齡者就業促進法》，然而《勞動基準法》中又有強制退休規定，彼此扞格，加上鑑於台灣缺工危機蔓延，少子化又導致勞動力缺口不斷擴大，國民黨立委王育敏及國民黨團皆提出修法，最終第五十四條條文，經社會福利及衛生環境委員會審查，依民進黨委員王正旭、民眾黨委員吳春城等6人所提修正動議通過，其餘維持現行條文。

根據條文內容，勞工非有下列情形之一，雇主不得強制其退休： 一、年滿65歲者。 二、身心障礙不堪勝任工作者。 前項第一款所規定之年齡，得由勞雇雙方協商延後之；對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由事業單位報請中央主管機關予以調整，但不得少於55歲。

王正旭表示，他與吳春城共同提出修正動議，增訂關於強制退休年齡可經勞雇雙方協議研議，提供延後退休者明確的法令依據，獲得各委員支持，但放寬上限要交付勞資協商方式進行，鑒於勞資關係有努力空間，勞動部要留意是在對等條件下進行。

此外，王正旭也指出，關於退休金、勞保相關制度相應變革要盡速釐清，如舊制退休金基數是不是要提高，或新制退休金應如何配套處理等，勞工健檢若開放延後退休，勞動部也必須盡速研擬對策。