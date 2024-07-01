恐怖廂型車被封「武嶺醉拳」！　57歲駕駛山路飄移原因曝光

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

一名駕駛日前行經南投縣台14甲線鳶峰路段時，發現後方一輛黑色廂型車不斷左右飄移，還數度擦撞護欄、山壁，甚至一連撞飛數個擺放在路旁的施工交通錐，畫面曝光後遭稱是「武嶺醉拳」。仁愛分局警方獲報後展開追查，確認廂型車駕駛為一名王姓男子(57歲)，當時疑似身體不適、意識不清，才會失控自撞，幸無生命危險，也未釀成人員受傷。

▲王男駕駛廂型車一路搖擺，數度自撞護欄、山壁，被網友封為「武嶺醉拳」。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

該段行車紀錄器畫面上傳到網路社群平台，還被戲稱是「武嶺醉拳」，引發網友熱議。畫面中，開在後方的黑色廂型車剛過彎就失控，直直撞上路邊土堆，駕駛一度回正並繼續行駛，但在蜿蜒的山路上，廂型車一路左晃右擺，驚險與對向來車擦身而過；在行駛數百公尺後，廂型車還是失控撞飛路旁整排施工交通錐，接著右偏撞上護欄、再向左側自撞山壁，離譜駕車行為讓網友捏了把冷汗。

仁愛分局警方指出，6月30日接獲報案，該車行駛於台14甲線鳶峰路段不斷左右飄移、自撞，經查駕駛為一名王姓男子，當時開著租賃車由清境往合歡山方向行駛，行經臺14甲線23.5公里處時疑似因身體不適、意識不清導致車輛失控擦撞護欄及山壁。

警方接獲報案後立即派員前往現場，並通知救護車到場，經測確認酒測值為零，後續依道路交通事故處理作業程序辦理。警方也提醒，疲勞或身體不適仍駕駛車輛，其風險不亞於酒駕，另外，山區位處高海拔，易有高山症等狀況，倘自身健康不佳，應就近找安全處所休息，千萬不要勉強駕車上路，以免發生危險。