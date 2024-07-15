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帶著熟悉的家鄉味出國去　無限航點機票任你飛！

▲▼統一麵帶你遊世界活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵年度最盛大的活動「統一麵帶你遊世界」，購買全系列都有機會中奬！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

最新的日本出入境規範指出，台灣大部分的泡麵都可以帶進日本，現在出國旅遊能品嚐到家鄉的美味了！民眾愛吃泡麵，無論是加蛋、蔬菜還是起司，都能為泡麵增添不同的風味，在這個當泡麵已經成為居家必備、出國旅遊都能攜帶的時代，深受國人喜愛的統一麵帶來好消息，以最懷舊的玩法舉辦開碗活動，不但再次掀起全民懷舊熱潮，吃泡麵即有機會贏得飛出國機票贊助金，吃越多機會越大！

暑假一到，各式各樣的聯名活動掀起懷舊風潮，這股懷舊熱潮喚醒了五、六、七年級生心中塵封已久的童年回憶，腦海中浮現出小時候在柑仔店買零食、泡麵、飲料很容易中獎，那種期待開蓋得獎的雀躍感彷彿就在昨日，在這股懷舊潮流中，統一麵年度最盛大的活動「統一麵帶你遊世界」，成為全民期待的懷舊小確幸！這次活動的獨特之處在於獎項直接藏在包裝內的懷舊玩法，彷彿回到了當年打開泡麵碗就可能看到「再來一碗」或「你中獎了」字樣的歡樂時光，每次開碗或撕袋都充滿刺激感，活動規則簡單明瞭，如果打開包裝後發現獎品卡，就代表你中獎了！若沒有看到任何獎品卡，則代表這次未能中獎，充滿驚喜的懷舊玩法令人躍躍欲試，看到這裡，迫不及待想知道這次大手筆遊世界的獎項有哪些！

▲▼統一麵帶你遊世界活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲碗麵開蓋即可知道有沒有中獎。

想要出國玩的你，一定要跟上免費出國的機會，「統一麵帶你遊世界」總價值超過百萬，包含不限航點機票旅遊金、亞洲旅遊金、星級住宿和Spa體驗券，更有上千份品牌周邊好禮。最大獎的「樂遊世界獎」直接帶你出國，總價值高達20萬，兩名幸運兒將獲得不限航點世界暢遊旅遊金10萬，歐洲、美國、法國等機票比較貴的國家也都可以選喔！而「暢遊亞洲獎」則有6名得主，總價值約9萬，每一位可獲得1萬5000元的旅遊金，在易遊網上的旅遊行程都可以用呢！

▲▼統一麵帶你遊世界活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲袋裝泡麵也是袋袋內都可能有驚喜，買多組數最划算。

其他獎項也很吸引人，像是「健康加碼獎」總價值超過3萬，將抽出15名獲得台北時代寓所的轉角客房專案體驗券、BEING spa的完美舒活芳香保養體驗券等專屬星級SPA住宿券，細細享受健康的愉悅。另外，「專屬體驗獎」總價值超過100萬，包括最實用的OPEN POINT點數、現金抵用券、手機支架、行李袋、杯架、保冷袋等11個獎項，預計送出超過2萬個獨家好禮，享受美食同時還能獲得意外的驚喜！

創造生活小確幸就從買統一麵開始！統一麵（包含袋麵／碗麵）全系列，每一種都蘊藏著驚喜，開盒就有機會中大獎，因此一次買大包裝、成箱最聰明，等於每箱裡都有好幾個中獎機會，買越多中獎機會越大，你可能就是下一個幸運兒！

▲▼統一麵,統一麵帶你遊世界,中獎。（圖／統一麵提供）

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關鍵字：

統一麵統一麵帶你遊世界中獎泡麵懷舊玩法中獎就是出國玩

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