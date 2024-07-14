男「戰酒店」 欠160萬逃3年！債主氣炸設局押人　北投警速逮4嫌

記者張君豪／台北報導

強勢出擊！北市北投區12日傳出崇仁路有名男子遭擄上車，警方旋即抵達現場，人已鳥獸散，隨即通報鄰近中山分局進行攔截圍捕，火速在民生西路逮人。據悉，被害人田姓男子上酒店欠160萬躲3年多，林等3人設局拐他，並在途中毆打致傷，所幸警方迅速逮人。警詢後依妨害自由等罪將林、李、柯、陳姓男子移送士林地檢署偵辦。

▲男子因戰酒店簽單160萬債務遭擄走毆打，所幸警方及時逮人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北投警分局本12日晚間6時許接獲民眾報案指出，崇仁路一段有多名人士強押男子上車，警方不敢懈怠，除啟動線上警力，偵查隊隊長許文鋒也親自趕往案發現場，惟到現場發現被害人已遭數名嫌犯押上車帶離，火速通報鄰近中山分局攔截圍捕。





中山警分局中二派出所警員在民生西路50號前發現犯嫌車輛，協助先行攔查，北投警隨後趕至現場接辦，經查車上犯嫌為35歲林姓男子、28歲李姓男子、18歲柯姓男子及49歲陳姓男子。

據了解，田姓被害人因酒店消費簽單債務約160萬開始展開躲避，一躲就是3年多，林男等不滿只好叫陳男佯稱家中需裝潢，將田男騙至崇仁路一段後，強押被害人上車，途中並毆打被害人成傷，全案警詢後依妨害自由、傷害案移送士林地檢署偵辦。





北投警分局強調，對於暴力行為絕對零容忍並強勢執法，此次迅速破案再度展現了警方打擊犯罪的決心和效率，同時呼籲民眾，如遇到可疑情況或發現犯罪行為，應立即報警，與警方共同維護社會治安。

►快訊／王柏傑酒駕內湖撞遊覽車 遭逮捕移送畫面曝光

►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅 真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬 10年無業爽買農舍別墅

