午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

▲明天各地山區、中南部平地都有午後雷陣雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周留意高溫與午後雷陣雨，中央氣象署指出，明（15日）山區及中南部平地有午後雷陣雨，周二起午後降雨範圍較廣，包括西半部及各地山區，山區可能有局部大雨，未來一周熱帶系統發展活躍，陸續有低壓增強為熱帶性低氣壓或颱風，有颱風生成很正常，密切觀察對台灣的影響。

氣象署預報員官欣平說，未來一周台灣受到太平洋高壓影響，環境吹東南風，各地晴到多雲，紫外線偏強，各地高溫34至36度，尤其大台北、中南部局部地區可能發生37度以上高溫的機會。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，他說，明天各地山區、中南部平地都有午後雷陣雨發生的機會，各地山區可能有局部性大雨。周二至下周日午後降雨範圍較廣，包括西半部及各地山區午後熱對流發展，可能瞬間驟雨，也會有不定時零星降雨，山區可能有局部大雨。

官欣平指出，目前第3號熱帶性低氣壓在南海區域，結構鬆散需要時間整合，未來朝中南半島前進，很快碰到陸地破壞結構，發展有限，成颱機率較低，即便有發展對台灣也沒有影響。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，現在進入7月中下旬，從南海到菲律賓東側海面一帶低壓區，未來條件很適合熱帶系統發展，陸續會有低壓生成，甚至增強為熱帶性低壓或颱風。

官欣平指出，台灣目前高壓範圍吹東南風，低壓由東往西走，有機會給台灣帶來低層水氣，可能有較明顯的雨勢，還是要觀察高壓跟低壓發展狀況，低壓若往北擴展，熱帶系統對台灣影響程度就會增加，但變動比較大。

官欣平說，部分模式預測在20日有機率生成颱風，很正常，現在熱帶系統進入活躍期，但不確定性很高，等到未來一周的中後段時間，觀察高低壓發展，才能知道對台灣是否有影響。