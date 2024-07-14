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熱浪來襲！新北市三峽飆38度　19縣市「高溫警示」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲各地高溫炎熱，新北市三峽上午11時出現38度高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（14日）各地天氣高溫炎熱，中央氣象署觀測資料顯示，上午11時最高溫出現在新北市三峽測站，達到38度，其次苗栗縣後龍、台北市社子測站分別也有37.3度及37度，氣象署也針對19縣市發布高溫資訊，可能有38度極端高溫出現的機率。

氣象署指出，高雄燈塔、嘉義市東區、羅東、土場及社子因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

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▲▼高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

▲高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

氣象署今上午11時22分發布高溫資訊，今日白天新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號。氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署表示，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫資訊(橙色)
＊高溫橙色38燈號：新北市、屏東縣
＊高溫橙色36燈號：台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣
＊高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣

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