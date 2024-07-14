今起連4天飆37度高溫「2地最燒」　午後降雨熱區曝

▲未來一周高溫炎熱，尤其大台北及中南部地區可能出現37度以上高溫 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周上午高溫炎熱，中午過後慎防午後雷陣雨，中央氣象署指出，今起到周四特別熱，尤其大台北及中南部地區局部有37度或以上高溫，今天午後降雨熱區以中南部平地及各地山區較明顯，明天午後雷雨擴大，雨勢比起今天更顯著，各山區午後有局部大雨發生的可能。

氣象署預報員官欣平說，太平洋高壓今、明天往西延展，環境吹偏東南風，在南邊海面開始有顯著雲系發展，其中南海南沙島海域在昨天形成第3號熱帶性低氣壓，預估未來朝西方向移動朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響。

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▲太平洋高壓影響台灣顯著。（圖／氣象署提供）

他表示，7月中下旬低壓區發展會越來越旺盛，一個一個熱帶系統陸續生成，但生成時間不定，仍須密切觀察。今日到周一熱帶性低氣壓行徑朝西，低壓附近有水氣，但距離台灣較遠，今、明兩天造成東南風迎風面恆春半島有零星降雨。

未來一周高溫，官欣平指出，今天吹東南風，西半部屬於背風側，溫度表現較高，最熱區域在中南部內陸及大台北，其他各地34至36度。今日到周四特別熱，大台北、中南部有局部37或以上高溫。

▲降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供）

降雨方面，官欣平表示，未來一周降雨都是偏下午，西半部山區、中南部偏平地及東部山區都是午後雷陣雨影響範圍。今天降雨熱區以中南部平地及各地山區比較明顯，台東、恆春半島在夜間到清晨，會有一波波降雨。

他說，明天中南部午後雷陣雨比起今天更明顯，各山區因午後熱對流發展，有局部大雨發生的可能。目前南邊海面低壓發展雲簇，加上東南風的風向，後續午後雷陣雨降雨範圍不限縮在中南部地區，西半部平地也會有降雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平提到，目前進入夏季，在太平洋高壓影響期間炎熱顯著，從7、8月到9月中上旬都比較高溫，9月中下旬慢慢接近秋季，開始有北方系統東北季風影響，有涼空氣下來，但高壓主導時還是比較熱，因此7到9月都還是偏暖。