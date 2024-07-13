　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幾歲後「不想去吃到飽」　他寧願吃牛排！網點頭：吃兩輪就飽了

▲吃得到螢烏賊與鮪魚！欣葉日本料理推30多道夏季料理　芒果也入菜。（圖／記者黃士原攝）

▲許多人抱持著吃到飽要回本。（示意圖／和本新聞無關／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人，會為了吃到飽，挨餓一餐為了吃回本！而一名網友直言，以前揪吃到飽，就刻意空著肚子，最後吃到撐肚更不舒服，且還稱肉質不佳，以及浪費錢，根本是「虐待身體、虐待自己、也虐待錢包」，因此好奇拋問大家「幾歲開始不想吃吃到飽？」

一位網友在PTT表示，以前每當朋友相揪去吃到飽，他都會從早上開始期待，甚至故意空著肚子，期望中午能在餐廳大快朵頤，甚至絕對要吃回本。如今，原PO想法有了180度的轉變，「現在只覺得浪費錢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步直呼，花大錢去吃一堆品質並不高的肉品，還需要自己動手料理，讓他形容根本是「虐待身體、虐待自己、也虐待錢包。」

與其這樣，原PO直言，不如拿同樣的錢去品嚐同價位的牛排，這樣不僅肉的品質會提升好幾個等級，也更對得起自己的胃。對此，原PO也好奇拋問，「各位都幾歲開始不想吃吃到飽的？」

文章引發熱議，許多人認為30歲是分界點，「30歲之後」、「30歲以後就別吃到飽，新陳代謝下降」、「不管幾歲都不想吃到飽，太虐待身體了」、「真的吃到飽太撐，回去也只是更痛苦而已」、「30歲吃兩輪就飽了」、「年紀越大越想吃吃到飽」、「23～24歲，覺得吃到飽超虧而且沒質感」、「大概30歲，就是吃粗飽而已」、「過30歲後，真的超少吃這種類型的店了」、「心態上是30歲以後，身體上是40歲以後明顯感」。

也有人認為，「跟熟人一起去吃樂趣的，年齡沒影響」、「吃到飽就是抓準窮鬼心態」、「不過燒肉吃到飽還是會想去吃」、「跟年齡無關，發現吃到飽其實很不衛生的時候，誰知道有沒有人打噴嚏」、「吃到飽是聚餐好用，各自挑愛吃的，最後都在聊天，不需要吃到撐」。

ET快訊
台中霹靂警攻堅半套店　細肩帶女突開門僵住
快訊／偵獲中共火箭軍蒙古多次試射　30共機、7共艦擾台
快訊／吸喪屍毒品！　25歲賓士猴認了
收押第3天！律師家人都沒來　鄭文燦放封10分鐘
撞死三重警！賓士猴曾追砍26歲女　害墜台64身亡
來自警察世家！黃瑋震兄弟受舅舅鼓勵從警　卻不幸遭撞殉職
中小企業條例三讀修正通過　員工加薪、增僱65歲以上者減稅可達
超商一排飲料「倒著放」　苦主秒懂！店員崩潰：拖得半死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

分科測驗首日65件違規　「未帶有效證件」占比超過5成

歷史科文字偏多！台灣茶葉與檳榔入題　高中教師：考生作答會很趕

打莫德納後雙腳無力！30多歲男「橫斷性脊髓發炎」　獲50萬救濟金

幾歲後「不想去吃到飽」　他寧願吃牛排！網點頭：吃兩輪就飽了

午後雷雨區更廣　「凱米」颱風挑戰下周生成

陪睡小孩　行動電源「放床上充電」燒起來！她嚇壞：再也不用

超商一排飲料「只能倒著放」　苦主秒懂！店員崩潰：拖得半死

立院通過兒少性剝削條例修正！衛福部：刑責加重　3情形可限時封網

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

分科測驗首日65件違規　「未帶有效證件」占比超過5成

歷史科文字偏多！台灣茶葉與檳榔入題　高中教師：考生作答會很趕

打莫德納後雙腳無力！30多歲男「橫斷性脊髓發炎」　獲50萬救濟金

幾歲後「不想去吃到飽」　他寧願吃牛排！網點頭：吃兩輪就飽了

午後雷雨區更廣　「凱米」颱風挑戰下周生成

陪睡小孩　行動電源「放床上充電」燒起來！她嚇壞：再也不用

超商一排飲料「只能倒著放」　苦主秒懂！店員崩潰：拖得半死

立院通過兒少性剝削條例修正！衛福部：刑責加重　3情形可限時封網

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

基隆掛「固樑」大看板！　號召近8萬支持者投「不同意票」

妻沉迷宗教「是神明身邊的孩子」3年48次離家　夫受不了喊離婚

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

賴清德赴基隆「催化」謝國樑罷免？　黨政人士斥：其心可議

全台百歲人瑞已超過5千人　民團籲：別讓長者成「三等公民」

遠距醫療擴大給付！新增69醫缺鄉鎮、矯正機關適用　最快8月開放

中國記者踢爆「黑心混油內幕」　驚傳失聯！

新竹5歲童玩水「誤飲溪水」腹絞痛　龍潭警鳴笛6分鐘送醫

全台第3家！漢來美食片皮鴨專賣店開回高雄　夢時代店7／15試營運

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

廁所故障公告「2字」　千人看完困惑

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

百貨員工認證！放這音樂＝外面「下雨了」

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

故宮用AI教機器人寫書法　臨摹王羲之〈快雪時晴帖〉行書

12星座「小心財務損失」！一周運勢來了　天蠍跨出猶豫

更多熱門

相關新聞

日本國產牛吃到飽！JR東日本推美食祭

日本國產牛吃到飽！JR東日本推美食祭

JR東日本大飯店台北慶祝開幕3周年，由日籍行政總主廚石原雅弘來台坐鎮指導，即日起至9月4日在鉑麗安自助餐廳推出「日本美食祭」，除了日本國產牛吃到飽，還有海港直送新鮮海鮮無限供應。

J.D. Power新車可靠性調查

J.D. Power新車可靠性調查

旭集、饗饗8／12起平日下午餐漲100元

旭集、饗饗8／12起平日下午餐漲100元

北車五星Buffet推早鳥優惠

北車五星Buffet推早鳥優惠

盤點5家飯Buffet優惠

盤點5家飯Buffet優惠

關鍵字：

吃到飽回本肉品品質幾歲浪費錢

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

北韓「公開槍決」30多名中學生

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面