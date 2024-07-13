幾歲後「不想去吃到飽」　他寧願吃牛排！網點頭：吃兩輪就飽了

▲許多人抱持著吃到飽要回本。（示意圖／和本新聞無關／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

相信不少人，會為了吃到飽，挨餓一餐為了吃回本！而一名網友直言，以前揪吃到飽，就刻意空著肚子，最後吃到撐肚更不舒服，且還稱肉質不佳，以及浪費錢，根本是「虐待身體、虐待自己、也虐待錢包」，因此好奇拋問大家「幾歲開始不想吃吃到飽？」

一位網友在PTT表示，以前每當朋友相揪去吃到飽，他都會從早上開始期待，甚至故意空著肚子，期望中午能在餐廳大快朵頤，甚至絕對要吃回本。如今，原PO想法有了180度的轉變，「現在只覺得浪費錢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步直呼，花大錢去吃一堆品質並不高的肉品，還需要自己動手料理，讓他形容根本是「虐待身體、虐待自己、也虐待錢包。」

與其這樣，原PO直言，不如拿同樣的錢去品嚐同價位的牛排，這樣不僅肉的品質會提升好幾個等級，也更對得起自己的胃。對此，原PO也好奇拋問，「各位都幾歲開始不想吃吃到飽的？」

文章引發熱議，許多人認為30歲是分界點，「30歲之後」、「30歲以後就別吃到飽，新陳代謝下降」、「不管幾歲都不想吃到飽，太虐待身體了」、「真的吃到飽太撐，回去也只是更痛苦而已」、「30歲吃兩輪就飽了」、「年紀越大越想吃吃到飽」、「23～24歲，覺得吃到飽超虧而且沒質感」、「大概30歲，就是吃粗飽而已」、「過30歲後，真的超少吃這種類型的店了」、「心態上是30歲以後，身體上是40歲以後明顯感」。

也有人認為，「跟熟人一起去吃樂趣的，年齡沒影響」、「吃到飽就是抓準窮鬼心態」、「不過燒肉吃到飽還是會想去吃」、「跟年齡無關，發現吃到飽其實很不衛生的時候，誰知道有沒有人打噴嚏」、「吃到飽是聚餐好用，各自挑愛吃的，最後都在聊天，不需要吃到撐」。