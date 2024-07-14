襲擊川普AR-15步槍超夯！美國「每20人擁有一把」　可合法持有自衛

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日在賓州出席造勢時，慘遭20歲白人男性槍手持AR-15系列步槍襲擊，雖然只有右側臉部受傷，然而這起事件卻導致另外一名觀眾喪命，引發全球政要關注。如今，AR-15系列步槍再度成為焦點，儘管它被允許合法持有，然而卻因為其普及率高，成為近年來重大槍擊案的主因。

綜合外媒報導，AR-15為一款輕量化氣動式中央底火的半自動步槍，由美國武器設計師斯通納（Eugene Stoner）設計、並先後由阿瑪萊特與柯特公司生產，其設計的先進性和良好的彈道性深獲美軍青睞，軍用型具備選擇射擊模設功能，能夠切換半自動、全自動射擊模式，美國國防部將其發展成軍用型M16突擊步槍，在越戰中首次服役。

AR-15步槍的有效射程達550公尺、槍口速度達每秒975公尺，且其構造輕巧，最輕可達不到3公斤，其可塑性高且可任意組合、擁有極大的市場基數，使得廠商願意為其生產種類繁多的配件，成為全球最容易且最常被改裝的機種，是槍械「模組化」設計之先驅，也因此受封為「成人樂高」（Adult's LEGO）。

▲在美國，平均每20人就有一人擁有AR-15步槍。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》，也因為AR-15步槍擁有極高的可塑性，且造型十分輕巧，使槍械本身的售價相當便宜，最便宜只需要400至2000美元就能購買，在美國社會大眾普及化後登上「國槍」之地位，去年一份統計報告更指出，光是擁有AR-15步槍的民眾便高達1600萬人，大多用於狩獵、競賽、自衛，等於平均每20人就有一人擁有AR-15步槍。

儘管AR-15步槍在美國具有合法性，但具有可摺疊槍托、消焰器、刺刀座等改良型於1994至2004年間被禁止販售給民眾，此為基於1994年頒布的《暴力犯罪控制和執法法案》禁止攻擊武器條款，條款於2004年9月後過期。

另外，由於AR-15步槍在美國境內的民間市場非常流行，因此登上大量電影、電視劇、電玩遊戲。