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社會 社會焦點 保障人權

30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬

▲▼酒駕名單。（圖／台北市交通事件裁決所）

▲酒駕名單。（圖／台北市交通事件裁決所，下同）

記者黃聖庭／台北報導

台北市交通事件裁決所11日公布第52次公告酒（毒）駕累犯名單，計有酒駕累犯2次24名，酒駕累犯3次3名，毒駕累犯2次1名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕拒測累犯3次1名，合計30名，北市累計已公布1,175人次（1,117名）。

▲酒駕名單。（圖／台北市交通事件裁決所）

酒駕累犯2次24名：林凱慶（萬板大橋，酒測值0.34）、陳嘉賓（港東街，酒測值0.27）、鄭景宇（汀洲路四段，酒測值0.60）、甯邵偉（通北街，酒測值0.31）、王啓發（福林路，酒測值0.38）、王沛媛（重慶南路三段，酒測值0.78）、鍾秉燊（辛亥路六段，酒測值0.31）、蔡英信（寧波西街，酒測值0.18）、湯曜安（內湖路一段，酒測值0.36）、柯水金（木柵路四段，酒測值0.25）、邱詠輝（延平北路六段，酒測值0.94）、黃雅琳（長春路，酒測值0.29）、陳學霖（福和橋，酒測值0.30）、劉柏緯（民權西路，酒測值0.92）、吳浩瑋（南京西路，酒測值0.23）、徐家富（市民大道二段，酒測值0.46）、苗元康（民權西路，酒測值0.25）、陳春芳（重慶北路三段，酒測值0.30）、林榮山（南京東路六段，酒測值0.18）、黃柏畯（興隆路一段，酒測值0.59）、鄭揚勲（大安路一段，酒測值0.32）、楊俊傑（重慶北路四段，酒測值0.30）、王昱翰（建國北路二段，酒測值0.67）、黃榮華（中山北路四段，酒測值0.32）。

▲酒駕名單。（圖／台北市交通事件裁決所）

酒駕累犯3次3名：李義雄（中山北路一段，酒測值1.05）、莊宏益（新生北路一段，酒測值0.51）、張堯博（忠孝東路四段，酒測值0.69）。毒駕累犯2次1名：林世南（安泰街）。酒駕拒測累犯2次1名：鄭義洲（延平北路二段）。酒駕拒測累犯3次1名：林冠宇（松仁路）。

▲酒駕名單。（圖／台北市交通事件裁決所）

裁決所說明，本次酒駕累犯公告名單罰鍰最高者為林冠宇，因第3次酒駕拒測處罰鍰54萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰未繳納已移送法務部執行署台北分署強制執行，其汽、機車駕照業已註銷在案。本次公告名單中27件已結案，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額75萬元。

裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。
 

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