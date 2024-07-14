「自導自演不可能！」川普遭開槍　她點出2關鍵：之後活動非常危險

▲川普右耳流血。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日在賓州出席造勢活動，不料在演說過程中，卻遭埋伏在外的槍手開槍暗殺，右側臉部、耳朵都是血。對此，財經網美胡采蘋列出2點，直言這應該不是自導自演，「我覺得接下來川普的活動仍然非常危險」。

川普在賓州造勢時，遭槍手暗殺未遂，右耳、右側臉部都是血，當時他還沒反應過來，只是覺得右耳不適，伸手摀臉蹲下。之後維安人員要將川普護送下台，他則不斷要隨扈「等一下」，還握拳舉手，向在場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」

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針對此事，胡采蘋透過臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「要自導自演這種甘迺迪戲碼根本不可能」，首先，若要打，也應該是選前打，這樣催票才有作用；其次，若學過槍就知道，其實要準確打中非常困難，要準確的打不中也很難，「要準確的打到耳朵而不打到中間，比準確的打中還要更難」。

因此胡采蘋更直言，「我覺得接下來川普的活動仍然非常危險。」其他網友也紛紛討論道，「人都喜歡陰謀論，但領先者根本沒必要拿這種超不確定性、超危險的事來冒險。川普真的是運氣好＋反應快救了他一命」、「這要怎麼自導自演」、「接下來川普的行程會危險百倍」、「川普反應很快馬上趴下，不讓凶手有第二次瞄準機會」。