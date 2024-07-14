不是子彈？川普右耳爆血　警消息人士：是被玻璃擊中

▲川普遭遇槍擊後右耳和臉部滿是鮮血。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳和右臉可見明顯血跡，他本人更聲稱自己的右耳在這場暗殺中被射中。不過，警方消息人士透露，割傷川普的其實不是子彈，而是玻璃碎片。

▲川普被擊中的瞬間立刻摀耳。（圖／路透）

綜合外媒報導，事發當時，川普才剛剛開始演講幾分鐘，不料講台左後方的看台上就接連傳出槍響，嚇得川普立即趴下躲在講台後，還用手摀住了耳朵，而他的隨扈也在第一時間衝上台，用肉身護住川普。

川普被帶離現場時，右耳和臉部滿是鮮血，他本人隨後也在自家社群平台Truth Social上證實，他的耳朵被射中受傷，而他中槍的那一刻，感覺自己的右耳「像是子彈穿過了皮膚一樣疼痛流血」。

▲警方消息人士認為，川普右耳的傷是提詞機破裂的玻璃所致。（圖／達志影像／美聯社）

不過，賓州警方消息人士告訴美國保守派媒體「極限新聞」（Newsmax），他們認為川普並未在集會上被子彈擊中，割傷他的其實玻璃碎片，而警方相信，這些碎片來自被子彈擊中的提詞機。當局表示，川普目前已無大礙，槍手也已被擊斃，而警方正往試圖暗殺前總統的方向調查此案。