澎湖機車「坐墊都掀開」　騎士一看懂了：去小琉球也這樣被交代

▲太陽太大，許多人都擔心坐墊被曬得很燙。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

夏日的太陽總是格外熱情，對許多機車族來說，最痛苦的無非是坐在坐墊上的那一刻，屁股和大腿彷彿要被燙傷了。不過近日就有網友留意到，澎湖的騎士或許就是為了避免坐墊被太陽曬得很燙，整排車的坐墊竟然都是「掀開」狀態。新奇的畫面曝光後，也引發網友討論。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文貼出一張照片，從畫面可見，這幾台摩托車的座椅都是呈現「打開」的狀態，而非緊閉。對此，他也在文中表示，騎士這樣停車的話，就不用擔心等等會「燙到葫蘆（燙燙葫蘆葫蘆）」。

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貼文曝光後，就有網友回應「看起來是澎湖或小琉球」。原PO也透露，「澎湖，您好眼力」。

其他網友也紛紛表示，「上次去小琉球也是這樣被交代的，真的燙」、「記得之前去綠島租機車的時候就有人教我們這麼做耶～真的超曬啊」、「上禮拜去完澎湖騎機車掀椅背+1」、「租來的車子吧？私人車子置物箱通常都有一些東西，不會直接這樣打開」、「然後遇到下雨，就可以養魚了」、「下雨就『湯』葫蘆」。

另外，有網友則分享其他的「防燙」小妙招，「其實準備一小罐礦泉水，要騎之前把水放在手心再慢慢倒在坐墊上，就瞬間變很涼喔！或者隨身攜帶小噴罐，裡面裝水，騎車之前噴一點點在座墊上也很涼喔」、「平常都把長毛巾放在車裡，很曬的時候就墊椅子騎車&停車時候就夾在椅墊或安全帽壓在坐墊上」。