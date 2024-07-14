同一輛車「今年驗不過」！騎士怒質疑：驗車看監理人員心情？

▲騎士質疑監理所人員，為何同一輛車去年驗得過、今年驗不過。（圖／翻攝TikTok）



記者柯振中／綜合報導

機車若需要驗車，都要回各縣市的監理站辦理。不過一位民眾近日騎著愛車，到一處監理站驗車，卻被開了3項缺失，但他的愛車與去年相比完全沒變，氣得他開口質疑，「完全一模一樣的車，一樣的監理站，去年驗得過，今年驗不過？」

這位民眾在TikTok上分享影片，他近日騎著愛車到監理站驗車，不過一共被列出3項不符合規定的項目，包含「無防燙蓋」、「排氣出口高於水平線」，以及「無擋泥板」等等。

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民眾氣得直言，這輛車與去年相比，完全一模一樣，且也是在相同的監理站驗車，為何去年驗得過，今年就驗不過？

▲監理站的工作人員回應，用這種錄影的方式，也無法解決問題。（圖／翻攝TikTok）



民眾氣得拿出手機錄影，監理站的工作人員則回應，用這種錄影的方式，也不能解決問題。而他也質疑工作人員，為何車輛相同、法規也沒變，到了今年就驗不過了，究竟是去年的檢驗人員有問題、還是今年的檢驗人員有問題，或是法規有更改？

民眾也質疑監理站工作人員，既然依照同樣的標準辦事，不同的人卻得出不同結果，那驗車的標準到底在哪，還是僅僅看檢驗人員的心情，「不然為什麼不同的人驗，會有不同的結果，不是不合理嗎？」