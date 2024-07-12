機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

▲考生參加機車路考。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

各縣市在暑假期間辦理「機車考照下鄉服務」超夯，彰化縣和美鎮長林庚壬服務處與彰化監理站，今年第8年辦理機車下鄉考照，受理70個名額，日前開放現場排隊，1名媽媽在清晨3點半到場排隊搶頭香，為21歲的愛子報名，但今(12日)上午在路考時因緊張到雙腿發抖，雙腳落地被判定出局，只能下次再拚駕照拿到手。

▲彰化和美鎮下鄉考照。（圖／民眾提供）

林庚壬表示，他的服務處已連續8年舉辦活動，主要是不必舟車勞頓到位於花壇鄉的彰化監理站，再加上考生也沒駕照，必須要由家人接送，真的很不方便，也因為監理站的人力有限，因此今年名額有限，僅開放70個，每次報名都爆滿。

▲彰化和美鎮下鄉考照。（圖／民眾提供）

這次是由1名媽媽為了念大學的兒子清晨3點半就前往排隊報名，成為全場焦點，機車路考上場，在騎車通過「直線平衡駕駛」時，成功順利過關，卻在下一個魔王關卡「直角轉彎」時，將雙腳著地，被判定出局，男大生失望的說，騎車時一度緊張到雙腿發抖，這次出局，下次再來。

▲彰化和美鎮下鄉考照。（圖／民眾提供）

彰化縣在暑假期間，除了和美鎮，還有鹿港、線西、伸港也有辦理機車下鄉考照，分別由鹿港扶輪社、線西鄉公所、伸港鄉公所辦理。鹿港考試為8月9日，報名為7月22到24日，受理名額70人；線西鄉考試為8月30日，報名為8月1日，受理名額70人；伸港鄉考試為9月5日，報名為8月5到9日，受理名額60人。





地點 考試日期 報名日期 受理名額 鹿港 8月9日 7月22日至24日 70人 線西鄉 8月30日 8月1日 70人 伸港鄉 9月5日 8月5日至9日 60人

▲暑假期間各鄉鎮下鄉考照時間。（表／記者唐詠絮製）