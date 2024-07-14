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大陸 大陸焦點 特派現場

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登12日簽署經國會通過的「促進解決藏中爭議法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），引發大陸方面強烈不滿，除了大陸外交部向美方提出嚴正交涉外，大陸全國人大外事委員會、全國政協民族和宗教委員會、西藏自治區人大常委會和西藏自治區政協都接連發聲抗議，要求美國恪守不支持「西藏獨立」的承諾。

13日，大陸全國人大外事委員會發表聲明。聲明強調，中國全國人大對此表示堅決反對，予以強烈譴責。敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾。如美方執意操弄相關法案，中方將依法採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益。

13日，大陸全國政協民族和宗教委員會召開委員座談會，就美國簽署的所謂「促進解決藏中爭議法案」予以嚴厲譴責，表示強烈憤慨和堅決反對。美方所謂「涉藏法案」無視基本的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯和現實邏輯，充斥極端錯誤觀點和挑舋言論，打著「民族」、「宗教」、「人權」的幌子赤裸裸干涉我國內政，嚴重背離美國政府承認西藏是中國領土不可分割的一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，食言而肥、自導鬧劇，混淆視聽。

委員們表示，西藏在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，西藏經濟持續健康快速發展，絕對貧困得到歷史性消除，各族人民享有廣泛充分的民主權利，受教育權、工作權、健康權、社會保障權、文化權、宗教信仰自由權利更好地得到保障，西藏步入發展最好、變化最大、群眾得實惠最多的歷史時期。

委員們指出，中國政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務，無需美國置喙。委員們強調，沒有中國共產黨就沒有社會主義新西藏。

西藏自治區人大常委會也發表聲明稱，「和平解放以來，在中國共產黨領導下，西藏各族人民徹底粉碎外部勢力妄想把西藏從中國分裂出去的圖謀，維護了國家主權、祖國統一和領土完整；徹底廢除政教合一的封建農奴制度，開闢了百萬農奴翻身解放的嶄新道路；建立社會主義制度，實行民族區域自治，開啟了西藏走向繁榮進步的光明前程。」

聲明強調，中華人民共和國的一切權力屬於人民，西藏各級人大及其常委會堅持黨的領導，實現了黨的主張和人民意志的高度統一，實現了中華民族整體利益和各民族具體利益的高度統一，只有中國共產黨和黨領導下的各級人大、各級人民政府才是西藏各族人民利益的代表者、維護者、實現者。

聲明怒批，「十四世達賴自1959年叛逃國外後，始終代表封建農奴主復辟勢力的階級利益，與祖國為敵，與人民為敵，沒有一天停止過分裂祖國的活動，沒有做過一件對祖國、對人民有益的事。西藏流亡政府是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背中國憲法和法律的政治組織。十四世達賴和西藏流亡政府根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。」

最後，西藏自治區政協發表的聲明則提到，所謂「西藏流亡政府」是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背大陸憲法和法律的非法組織，「無論美國如何擺弄是非、顛倒黑白、歪曲事實，永遠也改變不了西藏自古以來是中國不可分割一部分鐵的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀絕不會得逞。我們嚴正要求美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持『西藏獨立』的承諾。」

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