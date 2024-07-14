　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳和右臉可見明顯血跡，目前已被緊急送院治療，而這場暗殺也造成了至少2人死亡。NBC隨後採訪到現場目擊者約瑟夫（Joseph），他表示槍手開槍後，現場有一名男性支持者被射中、當場死亡，才讓川普得以躲過一劫。

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普13日遭遇槍擊，他在臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手高喊「戰鬥」。（圖／達志影像／美聯社）

據NBC報導，約瑟夫是一名醫生，這也是他第一次參加川普的造勢活動。事發當時，川普才剛剛開始演講幾分鐘，不料講台左後方的看台上就接連傳出槍響，嚇得川普立即趴下躲在講台後，還用手摀住了耳朵，疑似右耳中彈，而他的隨扈也在第一時間衝上台，用肉身護住川普。

約瑟夫描述，「我在現場聽到了8至11聲槍響，前面至少7次槍擊射中了人，我身旁的男人後腦勺中彈，倒在了看台底部當場死亡，現場還有另一名女子的前臂和手好像中彈了。」當時州警和特警隊迅速疏散了看台，並將受害者抬到看台後的帳篷裡進行急救。

槍擊事件發生後，現場一片混亂，很多人以為是放鞭炮。約瑟夫表示，他能辨別出槍聲，並看見川普總統耳部受傷，「當我看到川普被擊中時，他似乎在向旁邊看，子彈擦過了他的耳朵。」他補充說，槍聲似乎是從他身後傳來的，但具體方向仍不清楚。

ET快訊
槍殺林士傑「槍手恐遭處理」！警喊話：為了安全盡速投案
川普支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死
畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」
子彈「飛向川普」瞬間畫面！　1圖還原驚恐暗殺
信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！　驚人畫面曝
生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

「川普已出院」將如期出席共和黨大會　女兒伊凡卡感慨發聲

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

「川普已出院」將如期出席共和黨大會　女兒伊凡卡感慨發聲

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

Jennie珠寶穿搭4招！戒指疊戴、多層項鍊打造小臉　職場也適合

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

槍殺林士傑恐遭「處理掉」！台南刑大喊話槍手：為了安全盡速投案

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

台中「魔王級」五岔路口科技執法有用！事故件數2年降6成

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台南將軍吼音樂節7／20登場！13組歌手開唱　還有最新煙火燈光秀

國1竹北段事故！聯結車衝出匝道護欄翻落邊坡　駕駛送醫

邊佑錫保鑣「機場拿燈狂射路人」　韓網吵1天⋯老闆道歉：做錯了

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

即／槍響！　特勤局證實川普安全

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

槍手爬上屋頂開火　秒爆5聲槍響

快訊／川普遭暗殺倖存首發聲：天佑美國！

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

川普留院觀察　美展開暗殺未遂調查

生死瞬間　川普一轉頭躲過子彈

更多熱門

相關新聞

川普遭槍擊！　曾討論副手人選

川普遭槍擊！　曾討論副手人選

美國前總統川普13日造勢遭槍擊後，發文稱右耳上緣遭子彈貫穿。在川普濺血引發高度關注之際，外傳在過去這24小時內，川普在海湖莊園與多名可能的副手人選進行私人會議。

川普已出院　如期出席共和黨大會

川普已出院　如期出席共和黨大會

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

川普造勢遇槍擊　特勤肉身護衛「按地25秒」

川普造勢遇槍擊　特勤肉身護衛「按地25秒」

關鍵字：

美國北美要聞川普造勢槍擊2024美國總統大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

川普造勢槍擊2人身亡

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面