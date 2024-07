川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

記者葉睿涵/編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺,右耳和右臉可見明顯血跡,目前已被緊急送院治療,而這場暗殺也造成了至少2人死亡。NBC隨後採訪到現場目擊者約瑟夫(Joseph),他表示槍手開槍後,現場有一名男性支持者被射中、當場死亡,才讓川普得以躲過一劫。

▲川普13日遭遇槍擊,他在臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手高喊「戰鬥」。(圖/達志影像/美聯社)

據NBC報導,約瑟夫是一名醫生,這也是他第一次參加川普的造勢活動。事發當時,川普才剛剛開始演講幾分鐘,不料講台左後方的看台上就接連傳出槍響,嚇得川普立即趴下躲在講台後,還用手摀住了耳朵,疑似右耳中彈,而他的隨扈也在第一時間衝上台,用肉身護住川普。

約瑟夫描述,「我在現場聽到了8至11聲槍響,前面至少7次槍擊射中了人,我身旁的男人後腦勺中彈,倒在了看台底部當場死亡,現場還有另一名女子的前臂和手好像中彈了。」當時州警和特警隊迅速疏散了看台,並將受害者抬到看台後的帳篷裡進行急救。

槍擊事件發生後,現場一片混亂,很多人以為是放鞭炮。約瑟夫表示,他能辨別出槍聲,並看見川普總統耳部受傷,「當我看到川普被擊中時,他似乎在向旁邊看,子彈擦過了他的耳朵。」他補充說,槍聲似乎是從他身後傳來的,但具體方向仍不清楚。

