川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳和右臉可見明顯血跡，目前已被緊急送院治療，而這場暗殺也造成了至少2人死亡。NBC隨後採訪到現場目擊者約瑟夫（Joseph），他表示槍手開槍後，現場有一名男性支持者被射中、當場死亡，才讓川普得以躲過一劫。

▲川普13日遭遇槍擊，他在臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手高喊「戰鬥」。（圖／達志影像／美聯社）

據NBC報導，約瑟夫是一名醫生，這也是他第一次參加川普的造勢活動。事發當時，川普才剛剛開始演講幾分鐘，不料講台左後方的看台上就接連傳出槍響，嚇得川普立即趴下躲在講台後，還用手摀住了耳朵，疑似右耳中彈，而他的隨扈也在第一時間衝上台，用肉身護住川普。

約瑟夫描述，「我在現場聽到了8至11聲槍響，前面至少7次槍擊射中了人，我身旁的男人後腦勺中彈，倒在了看台底部當場死亡，現場還有另一名女子的前臂和手好像中彈了。」當時州警和特警隊迅速疏散了看台，並將受害者抬到看台後的帳篷裡進行急救。

槍擊事件發生後，現場一片混亂，很多人以為是放鞭炮。約瑟夫表示，他能辨別出槍聲，並看見川普總統耳部受傷，「當我看到川普被擊中時，他似乎在向旁邊看，子彈擦過了他的耳朵。」他補充說，槍聲似乎是從他身後傳來的，但具體方向仍不清楚。